Поредна руска рафинерия гори: Украйна атакува масирано с дронове (ВИДЕО)

Видеокадри в социалните мрежи показват поразена петролна рафинерия, този път в Курска област:

This night, another oil depot in the Kursk region was attacked. The Russian ministry of defense claimed it had shot down 33 drones over several regions such as Kursk, Voronezh and Bilhorod. pic.twitter.com/HGB2R6PlkK