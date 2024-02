Публична тайна: Украйна се изтегля от Авдеевка. А след това? (ВИДЕО)

Тези думи обаче противоречат на казаното от координатора на Националния съвет по сигурността към Белия дом Джон Кърби. На редовен брифинг в Белия дом, Кърби изрично заяви, че Авдеевка може да попадне в руски ръце и до голяма степен ако това стане, ще е защото украинците изпитват недостиг на снаряди и артилерията им не може да отговори както трябва на руските атаки.

Всъщност Тарнавски намеква в своето изявление в Телеграм, че предстои изтегляне от Авдеевка. "Ние ценим всяко парче украинска земя, но най-високата ценност и приоритет за нас е запазването на живота на украинския войник", пише Тарнавски.

(КАРТА) "Никоя европейска държава не даде и 10% от военния си бюджет на Украйна, за да може тя да се бори с руската армия. Спрете да сочите САЩ – наша вина е, респективно ваша вина е, европейски лидери", написа в профила си в Twitter политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке. Той счита, че руснаците бързо напредват в рамките на Авдеевка и че украинската армия вече е в процес на изтегляне. За пример дава сектор от северозапад (руски напредък към пътя за Ласточкино), в който, според него, руснаците са напреднали, а там Трета щурмова бригада би трябвало да осигурява изтеглянето на частите на 47-ма и 110-та бригади тоест да има ротация и да няма бърз руски напредък (КАРТА).

Има украински данни, на база геолокализирани видеа, че руснаците напредват през открити пространства към Ласточкино тоест украинската логистика към североизточната част на Авдеевка става все по-невъзможна. Руският военен блогър Семьон Пегов твърди, че има по-малко от 1,5 километра от най-предните руски позиции и самото Ласточкино, а популярният руски военен телеграм канал "Рибар" също посочва, че има настъпление към път 00542 – припомнете си за важността на пътя Авдеевка - Ласточкино (00542) в този текст: Война между Русия и НАТО: Вероятен сценарий. Тревожни сигнали от Авдеевка и Белгород (ВИДЕО). Вече има и геолокализирано видео как знаме на СССР се развява там, където в края на 2023 година украинският президент Володимир Зеленски се снима – на самия вход на Авдеевка: Зеленски отиде на фронта в най-горещата точка - Авдеевка (ВИДЕО)

(КАРТА) "Нашите войници ще продължат да унищожават армията на окупатора и да "смилат" ресурсите и резервите на врага, които той без съжаление хвърля в битка", пише още генерал Тарнавски. Точно тези думи на украинския генерал отговарят на оценка в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) – че за втори път, след Бахмут, Русия не успява в първоначалния си план да обкръжи дадена цел, а в крайна сметка атакува де факто фронтално, дава много жертви и след това не може да продължи бързо напред, за да направи стратегически голям и важен пробив. Не се вижда как руснаците след завземането на Авдеевка може да напреднат бързо с голямо количество бронирана техника на запад и да атакуват светкавично следващи важни цели – на запад от Авдеевка има нови украински позиции, които със сигурност са сериозно укрепени както беше Авдеевка. Разстоянието е поне 30 километра – дотук във войната руснаците не показаха нито веднъж след обявена голяма победа след месеци кървави битки и много жертви, че могат бързо да напреднат и атакуват на по-голямо разстояние, пише в анализа. За ISW падането на Авдеевка при сегашните условия и многото жертви ще е само политическа победа за издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, но не и стратегическа военна.

В момента за да убият 1 украински войник, руснаците жертват 7 свои. Това твърди говорителят на Трета щурмова бригада Олександър Бородин. Той обаче признава, че в някои райони на Авдеевка руснаците могат да атакуват практически от всички възможни точки (360 градуса):

The ratio of forces in the Avdiivka area is one to seven, and the situation in the area itself is critical, speaker of the 3rd assault brigade Oleksandr Borodin said.



"We have some units operating at 360 degrees and one of the elements is that the enemy can hit almost… pic.twitter.com/6uMxQmwEa8