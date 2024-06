Скандал преди изборите: Съветничката по сигурността на Льо Пен се оказа руски агент

Става въпрос за 34-годишната Тамара Волохова. Тя предизвиква особен смут у крайнодясната партия, защото обеща да забрани на имигрантите с двойно гражданство да заемат ключови длъжности, ако дойде на власт.

‼️ The Telegraph: Marine Le Pen party’s security adviser is an alleged Russian agent Marine Le Pen's National Rally is under scrutiny due to Tamara Volokhova, a former model and alleged Russian "agent of influence" who currently advises the party. Volokhova obtained French… pic.twitter.com/SXG50QzBkW

Как стана ясно всичко това? С въпрос от председателя на "Национален сбор" Жордан Бардела, считан за бъдещ премиер на Франция, към настоящия министър-председател Габриел Атал: "Бихте ли поставили франко-руснак начело на атомна електроцентрала? Не смятате ли, че това е тема от национален интерес?".

Атал пък имаше готов отговор - той директно посочи името на Волохова. Каза, че тя е московски модел, станал съветник по сигурността на "Национален сбор" в Европейския парламент, а също така е бивш личен асистент на Льо Пен, предава думите му The Telegraph.

По-рано през 2024 г. Льо Пен публикува предложение за закон, който ще попречи на лица с двойно гражданство да заемат широк кръг от длъжности в държавната администрация, компаниите и мисиите на обществените служби. Именно това беше поводът за диалога между Атал и Бардела.

В сряда френският министър на вътрешните работи Жералнд Дарманен заяви, че предложената от "Национален сбор" политика за длъжностите на двойните граждани е дискриминационна и ще "раздели нацията".

"Не ми харесва този начин на филтриране на французите", каза той. Според него това ще дискредитира три милиона французи, които имат още американско, алжирско, португалско и мароканско гражданство.

Тамара Волохова става френски гражданин през 2020 г. въпреки изтеклия доклад на DGSI - службата за вътрешно разузнаване на Франция, който я определи като заподозрян "агент за влияние", работещ за Русия на Владимир Путин.

"Оказва се, че тя е франко-рускиня, че присъства на срещи при закрити врата с поверителна информация за войната в Украйна", заяви Атал, като заби пирон в ковчега на Жордан Бардела.

Бардела отговори: "Тук не става дума за атомна електроцентрала".

Льо Пен - настоящият парламентарен лидер на "Национален сбор", която през 2017 г. лично посети Путин в Москва, отдавна е критикувана за подкрепата си за Русия. През 2014 г. нейната партия получи заем от 6 млн. евро от руска компания, който вече е върнат.

В отговор на твърденията, че партията ѝ е тясно свързана с режима в Москва, Льо Пен заяви през 2022 г: "Не ме свързва никакво приятелство с Владимир Путин, когото съм срещала веднъж в живота си. Нямам дори финансови връзки с него".

Междувременно Марин льо Пен заплашва, че президентът Еманюел Макрон "няма да може да изпрати войски в Украйна" - нещо, което той не изключва от февруари 2024 г. насам. Причината за думите ѝ - бъдещият премиер ще решава.

Le Pen threatens that Macron "will not be able to send troops to Ukraine"



Marine Le Pen said that Emmanuel Macron will not be able to send troops to Ukraine because "the prime minister will hold the purse strings."



According to Le Pen's forecasts, she will have an absolute… pic.twitter.com/l03PvwJ3ZJ