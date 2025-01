Скопие май още се надява на предоговаряне: Муцунски се обади на новия външен министър

Външншият министър на югозападната ни съседка Република Северна Македония Тимчо Муцунски е разговарял по телефона с новоизбрания министър на външните работи в кабинета "Желязков" Георг Георгиев. Това е бил първият им телефонен разговор, който Муцунски определя като приятелски, става ясно от неговия профил в платформата Х (бивш Twitter). Повод за обаждането от македонска страна е встъпването в длъжност на българския му колега.

"Изразих решимостта ни да укрепим партньорството, да засилим сътрудничеството и съвместно да допринесем за регионалната стабилност и взаимен напредък", пише още Муцунски.

🇲🇰🤝🇧🇬 Had a friendly first phone call with Georg Georgiev, the new Minister of Foreign Affairs of Bulgaria.



I congratulated him on his appointment and expressed our determination to strengthen the partnership, enhance cooperation and jointly contribute to regional stability… pic.twitter.com/lyzkwgIXMK