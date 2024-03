След Авдеевка: Напред за 3 дни не се получава заради украинските дронове (ВИДЕО)

Става въпрос за руското овладяване на линията Тоненко – Орловка – Бердичи, което се оказа прибързана руска радост: Мрачни новини: Украйна изглежда близо до сериозен провал на фронта (ВИДЕО). А изтъкнатата причина това "освобождение" да не се случва е огромният брой FPV дронове, с който явно украинците в района разполагат – по-точно 47-ма механизирана бригада, която беше основното украинско военно формирование при третата украинска контраофанзива през лятото на 2023 година, а след това заедно със 110-та бригада защитаваше Авдеевка: Умни бомби срещу дронове: Най-силните оръжия на Русия и Украйна на фронта сега (ВИДЕО)

"Един дрон за един войник. Това е пример за броя на дроновете, с които разполага украинската армия в сектора на Авдеевка. В тази ситуация, операциите за "освобождаване" на Орловка, Тоненко и Бердичи стават много по-сложни", пише в публикацията, макар и с тон, че има бавен руски напредък - но и предупреждение да не се създава еуфория как руснаците бързо печелят. Какво причиняват украинските дронове на руснаците - ВИДЕО (18+)!

Картината на написаното се затвърждава и от други руски източници и то някои като популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от говорителя на руското военно министерство Михаил Звинчук, които горната публикация визира сред тези, прибързали да говорят как руснаците са овладели първата украинска защитна линия на запад от Авдеевка. От обзора на руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов става ясно, че и в Невелско, и в Първомайско няма руски пробив, а украинците държат позиции на висок терен в западните покрайнини на Орловка – точно това каза преди няколко дни говорителят на Таврийското направление на украинската армия Дмитро Лиховий, който сега коментира, че руснаците се съсредоточават върху Тоненко. Пегов посочва и, че идват украински подкрепления, а същото се случва в Бердичи и Семьоновка, а "Рибар" не се предава и в обзора си внушава, че Бердичи е под руски контрол (няма абсолютно никакви визуални доказателства за такова нещо до този момент), но и че там украинците хвърлят нови резерви.

Joint work of the 21st separate mechanized brigade and the 56th separate motorized infantry brigade, destroying a TOS-1A, tank and a BMP. pic.twitter.com/3Hq2jq7tNe

Интересен анализ за загубата на Авдеевка публикува украинският военен наблюдател и о.з. полковник Константин Машовец. Според него, основната причина извън превъзходството в количеството на боеприпаси и оръжия плюс жива сила, е успешното заобикаляне на коксохимичния завод от руснаците – от североизток, откъм т.нар. Пясъчна кариера, оранжерията "Ивушка" и автобазата "Авдеевка". Руснаците успешно маскираха това намерение с атаки от юг и че уж искат да превземат Бердичи за разширяване на фронта на север и украинската армия не видя, докато не стана много късно, гласи констатацията на Машовец, който изрично подчертава, че руското командване е превъзмогнало себе си и доктрината да се атакува "на месо" през откритите полета и е поело риска да воюва на по-тесен фронт, където може да има далеч повече капани за атакуващи сили.

"Честно казано, не знам какво всъщност се случи с резервите и укрепленията в Авдеевското направление и тяхното използване", добавя Машовец, като коментира, че според него е трябвало украински резерви да извършат контраатакуващи операции по фланговете, за да може защитата на града да е успешна. Украинският о.з. полковник обръща внимание и на руската тактика в атака срещу по-укрепена позиция като село или град – обкръжение с нюанси в алгоритъма:

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете не се променя особено, но има лек спад – 86 бойни сблъсъка за изминалите 24 часа. Най-горещо пак е в Новопавловското направление (от Маринка на запад: Григоровка, Победа, Красногоровка и Новомихайловка), където по украински данни са отбити 27 руски пехотни атаки. На второ място е направлението от Авдеевка – 23 отбити руски пехотни атаки според украинската информация, а посочените места на боеве са познатата линия на 10-15 километра от югозапад на северозапад от самата Авдеевка: Невелско, Първомайско, Тоненко, Орловка и Бердичи. По-голяма руска активност има и в Лиманското направление – 13 отбити руски пехотни атаки при Терно, Спирно, Роздоловка и Билохоровка, на 10-20 километра западно от град Кремена.

Специално за Новопавловското направление, Пегов и "Рибар" говорят за локални руски успехи, но не казват, че има решителен голям руски пробив. За Красногоровка те посочват, че от юг руснаците успели да завземат нови позиции, след като Трета щурмова бригада на украинската армия овладя селото изцяло преди няколко дни. В Новомихайловка украинците държат позициите на север и запад в самото село – а пресслужбата на Таврийското направление на украинската армия съобщи за 12 унищожени руски танка и бронетранспортьора при Новомихайловка в периода 6-7 март:

🔥



TWO 🇷🇺Russian BMP-3 with additional armour 688M-SB3KDZ were destroyed by 🇺🇦Ukrainian soldiers of the 46th Airmobile Brigade in Marinka direction, Donetsk region.



❗️These BMPs belonged to the Russian 103rd Motorised Rifle Regiment of the 150th Motorised Rifle Division of the… pic.twitter.com/OhZ62XrdZ9