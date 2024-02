Мрачни новини: Украйна изглежда близо до сериозен провал на фронта (ВИДЕО)

Най-значимото от изминалите 24 часа – на фона на доста интензивни боеве, чието количество на дневна база не се променя особено, има податки за допълнителни руски успехи в направлението при Авдеевка. Това е т.нар. Таврийско направление от украинска гледна точка, за което отговаря генерал Олександър Тарнавски. Отделно - в рамките на по-голямата картина се засилват сигналите, че Русия работи за отваряне и обединение на много голям фронт в югозападната част на Донецка област с връзка в Запорожка област. Ако това се случи, макар и все още да е по-далечна перспектива, това ще е сериозен стратегически успех за Руската федерация и на практика тотално нулиране на украинския успех в Херсон през есента на 2022 година, което даде надежда на Украйна да гледа сериозно към Крим.

SBU unit Alpha with another compilation from recent work. Among Russian losses are 20 tanks, 46 armored vehicles, 2 surveillance systems, 47 artillery pieces, 3 MLRS systems, 3 air defense systems and 16 EW/jamming complexes. pic.twitter.com/HqtjC1hqvF

(КАРТА) Вчера вечерта популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук (лично награждава от Путин и участвал в работна група за статута на руските военнослужещи в рамките на войната в Украйна), написа категорично – руската армия "напълно освободи" селата Бердичи и Тоненко, а в Орловка украинците имат позиции само в северните покрайнини. Видеокадри от украински обстрел по руска военна колона и руска пехота в покрайнините на Орловка има, което е само потвърждение за водени боеве. Каква е ужасяващата картина на руското "освобождение", припомнете си: Руският свят в Украйна: Разрушения и смърт при Авдеевка (ВИДЕО)

Additional footage of a Russian column approaching Orlivka being fired upon by Ukrainian forces. pic.twitter.com/pKRM8ubooj

(КАРТА) Информацията на "Рибар" не е потвърдена официално – още няма геолокализирани видеокадри, които категорично да я потвърждават. Но постоянно излизат ВИДЕОКАДРИ (18+), показващи, че руски натиск има – поредните са на ударена от дронове бронирана руска машина и убити руски войници, по пътя между Степово и Бердичи, те са геолокализирани. По официални данни на украинския генщаб от тази сутрин, в направлението "Авдеевка" са отбити 25 руски пехотни атаки, като изрично са указани като места на боеве Тоненко, Орловка, Бердичи, Първомайско и Невелско. Ако обаче нещата се окажат каквато е руската версия, това ще означава, че само за ден-два уж новата защитна линия на украинците на запад от Авдеевка е пробита – загуба на Бердичи и Семьоновка на север ще значи още затруднения за украинската военна логистика. Повече за тази линия – какви са особеностите ѝ, както и съмненията колко може да издържи, след като силно укрепена позиция като Авдеевка падна, припомнете си: Големият руски пробив на фронта в Украйна: Пропаганда и реалности (ВИДЕО)

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, през изминалото денонощие по целия фронт е имало 99 бойни сблъсъка, което на дневна база е почти същото като предишните 24 часа. Не Авдеевка обаче е най-горещото направление, а "Маринка" (вече Новопавловско направление) – с 38 отбити руски пехотни атаки, според сводката. Именно в това направление обаче има важна и добра за украинците новина – Трета щурмова бригада на украинската армия, която беше сформирана като елитно звено с основа ветерани от отряда "Азов", твърди в официалния си канал в Телеграм, че е превзела изцяло село Красногоровка. (КАРТА) Селото е на много важна позиция – южно на максимум 10-тина километра от Невелско тоест южния фланг на Авдеевка и на горе-долу толкова от Григоровка. Новата украинска позиция със сигурност е тактически проблем за руснаците, които се стремят да сформират широк фронт – от Авдеевка чак до Угледар, като за целта трябва да се справят с Григоровка и Новомихайловка. В сутрешния си обзор руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов признава, че руснаците не могат да пробият в Григоровка, отвъд село Победа и Новомихайловка, има обаче геолокализирани видеокадри, подсказващи руски напредък южно от Красногоровка (руски щурм с бронирана техника и насрещен украински обстрел) преди операцията на Трета щурмова бригада: Украйна твърди, че е изтласка руските сили от град в Донецка област

Your work. A TOS-1A loader-vehicle heavily damaged/destroyed south of Krasnohorivka in the Avdiivka direction. The TOS-1A was hit numerous times, but already empty so no big boom. Cannot be used anymore 👿#NOELWinterBirds 🕊️ pic.twitter.com/lhMwIJTACN