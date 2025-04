След масовото убийство на цивилни на Цветница Русия с нов опит да замаже зверството си

Среща на украински офицери в град Суми - така руското министерство на отбраната оправда варварската си атака с балистични ракети "Искандер" от вчера (13 април), при която загинаха 34 души, 2 от които деца, а други 117 бяха ранени, от тях 15 са деца. Това не е нищо ново за Путинова Русия. По-рано този месец от Кремъл обявиха, че атаката в Кривой Рог, родния град на украинския президент Володимир Зеленски, е била заради среща на командири на украински части със западни инструктори. В Кривой рог загинаха 19 души, сред които девет деца, а още 74 души бяха ранени.

Според Кремъл Украйна използва цивилни за "живи щитове", разполагайки военни обекти и провеждайки мероприятия с участието на военни в центъра на гъсто населен град. Руското министерство съобщи, че е изстреляло "две тактически ракети Искандер-М по мястото на срещата в Суми" на така наречена оперативно-тактическа група от въоръжените сили на Украйна. Според Москва при удара са били убити над 60 украински военни. - информация, която няма никакво официално потвърждение, до момента има данни за един убит украински полковник. Още: Ден след руското варварство: Нова въздушна атака в Суми. Голям пожар край Санкт Петербург (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров нагло заяви, че Русия разполагала с факти кой бил в Суми - имало украински военни командващи с техни "западни колеги". Това обяснение е традиционно при почти всяко руско убийство на цивилни в Украйна. А руското военно министерство твърди, че имало над 60 убити украински военни при удара - нещо, което явно се видя от множеството видеа, че не е вярно:

На всичкото отгоре днес в Суми отново имаше руска атака - този път с дронове "Шахед":

⚠️Explosion in Sumy. Again the city is under attack by UAVs.

According to preliminary information, “Shahed” flew over Sumy. pic.twitter.com/8ZB502hy49