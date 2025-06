След новия руски ракетен ужас: Дъщерята на пратеника на Тръмп за Украйна го смрази и постави на място

"В Киев е шумно, татко. Може и да е от взривовете, експлозиите и стрелбата в най-тъмни доби, но имам странното чувство, че руснаците не искат мир". Това е публикация от социалната мрежа "Х" - не на кого да е, а на Меган Мобс. Мобс е дъщерята на Кийт Келог, назначен от американския президент Доналд Тръмп за специален пратеник на САЩ за Украйна - Още: 452 дрона и ракети: Числата на мъката в Украйна след новия руски удар, щети и по важен руски завод (ВИДЕО).

Meghan Mobbs to her father Keith Kellogg after Russia’s massive attack: “Loud night in Kyiv, Dad! Explosions & gunfire, but I feel Russians don’t want peace. Ukraine’s strikes followed Putin’s ceasefire refusal. He wants war & all of Ukraine.” Mobbs leads RT Weatherman… pic.twitter.com/dtds0wNfVi

Думите на Мобс са студен душ за Келог, който напоследък блесна с две медийни изяви, които накараха мнозина да вярват, че прочутият американски генерал почва да играе напълно по курса на Доналд Тръмп – да прикоткаме Русия, независимо от цената в Украйна:

Меган Мобс е отдавна известна като абсолютен защитник на Украйна. Тя е посещавала лично Украйна общо 22 пъти, доставяйки хуманитарна помощ за воюващата страна. Меган е военен историк, завършила е елитната американска академия Уест Пойнт и оглавява благотворителната организация RT Weatherman Foundation, една от областите на чиято дейност е именно подкрепата за Украйна. По-конкретно става дума за помощ за възстановяване на психичното здраве на войниците и репатриране на телата на американски граждани, загинали в Украйна, в родината им – Още: Дъщерята на специалния пратеник на Тръмп за Украйна е яростна защитничка на Киев, 22 пъти лично доставя помощ (СНИМКИ)

На този фон, Киевският международен институт по социология публикува ново проучване, според което 60% от украинците казват, че са готови страната им да воюва с Русия толкова, колкото е необходимо. 6% казват, че могат да издържат още година, докато 20% смятат, че не могат да издържат на войната повече от няколко месеца. Проучването обхваща периода 2 – 12 май, 2025 година, анкетирани са 1011 души.

Интересното е, че при предишното проучване по-малко украинци са били готови да издържат войната "колкото е необходимо" - 54%.

🇺🇦 Despite over 3 years of full-scale war, Ukrainian resilience holds strong. According to a new KIIS survey, 60% of Ukrainians are ready to endure the war "as long as needed", with another 6% prepared for at least a year. Only 20% see their endurance limited to months. pic.twitter.com/u6ZsMFzdQc