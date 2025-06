"Водим марионетна война чрез Украйна": Пратеникът на Тръмп утвърди основна опорка на Путин (ВИДЕО)

Специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог легитимира една от основополагащите опорни точки на Кремъл, с която Руската федерация оправдава агресивната си война. Той заяви, че диктаторът Владимир Путин е "отчасти" прав, че НАТО води марионетна война (прокси война) с Русия. Коментарът му пред FOX News идва само няколко дни след като Келог окачестви като "разумни" притесненията на Путин за разширяването на Алианса на изток.

"Той (Путин, бел. ред.) смята, че в момента това е марионетна война на НАТО и, честно казано, в някои отношения е така. Погледнете какво направиха европейските държави по отношение на подкрепата за Украйна. Путин ясно вижда това", заяви Келог в интервю за единствената голяма мейнстрийм телевизия в САЩ, която се счита за благоприятно настроена към Републиканската партия.

С тези думи Келог коментира евентуалното решение на Германия да започне да доставя на Украйна крилати ракети с голям обсег: Украйна все пак получи надежда за ракетите "Таурус" от Германия.

🤡Trump's advisor admits: NATO is waging a proxy war against Russia



Keith Kellogg effectively acknowledged in an interview that the West is fighting a proxy war against Russia through Ukraine.



He stated that Ukraine is a "tool of pressure" on Moscow, and Washington should… pic.twitter.com/lt56wedMpZ