След руските атаки Германия изпраща модерна ПВО система на Украйна (ВИДЕО)

"Последните руски ракетни атаки срещу Киев и други градове показват колко важна е способността за противовъздушна отбрана за самозащита на Украйна", написаха от Министерството на отбраната в Берлин.

Germany delivers the first of four IRIS-T SLM air defense systems to #Ukraine . The recent Russian #missile attacks on Kyiv and other cities shows how important the air defense capability for Ukraine's self-defense is.

По-рано днес и върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел обяви, че блокът ще подпомогне Киев с допълнителна военна помощ.

Германия още преди няколко седмици обяви, че този месец ще прати на Украйна най-новата система за ПВО, която дори и германските Въоръжени сили не притежават, заяви посланикът на страната в Украйна. Очаква се догодина от Берлин към Киев да потеглят още три такива системи, като засега не се посочват конкретни срокове.

In October, Ukraine will receive the latest IRIS-T air defense system, which even the Bundeswehr does not have - the German ambassador pic.twitter.com/OjsjK7Qhvz

Припомняме, че днес руснаците изстреляха към десетки градове в Украйна общо 83 ракети, половината от които са били неутрализирани от ПВО. Но останалите поразиха граждански обекти и убиха най-малко 10 души в цялата страна, включително поне 5 в Киев. Според последни данни от кмета на столицата Виталий Кличко - ранените са 51, а 42 от тях са откарани в болница.

Vitaly Klitschko reported 5 dead as a result of the strikes on #Kyiv



According to the mayor, 51 people were injured, 42 of them were hospitalized in city hospitals. He urged to stay in shelters, stock up on food, water, charge gadgets and not go to the city without urgent need. pic.twitter.com/Z6ksWX1SQU