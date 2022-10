Борел обяви нова военна помощ от ЕС за Украйна

В отговор на днешната агресия на Владимир Путин блокът ще подпомогне Украйна с още военна помощ, обяви топ дипломатът на ЕС.

„Дълбоко шокиран съм от руските атаки по цивилни в Киев и други градове в Украйна. Подобни действия нямат място в 21. век. Осъждам ги по възможно най-силния начин. Заставаме зад Украйна. На път е допълнителна военна помощ от страна на Европейския съюз“, написа Борел в Twitter, очевидно визирайки новия транш от средства, който ЕС иска да договори за военни разходи за Украйна.

Deeply shocked by Russia’s attacks on civilians in #Kyiv and other cities in Ukraine.



Such acts have no place in 21st century. I condemn them in the strongest possible terms.



We stand with Ukraine. Additional military support from the EU is on its way.