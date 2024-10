След удара с дрон по университета "Путин": Кадиров обяви, че са убити украински военнопленници (ВИДЕО)

Вчерашният удар с дрон срещу т.нар. университет на Спецназ в Чечения, кръстен на издирвания от Трибунала в Хага руски диктатор Владимир Путин, е убил украински военнопленници. Това успя да измисли да каже чеченският лидер Рамзан Кадиров, след като се закани, че щяло да има възмездие.

По думите на Кадиров: "Във всеки стратегически обект в републиката се държат до 10 украински затворници. Киев, опитвайки се да ни навреди, днес уби собствените си войници. Оттук нататък Украйна трябва да разбере, че с подобни атаки вреди преди всичко на своите граждани".

Интересното е, че чеченският лидер се сети да говори за убити украински военнопленници след като се закани, че за удара с дрон ще има отмъщение: "Убеден съм, че нашите командири ще изпълнят с чест възложената им задача".

Източник: Телеграм профил Рамзан Кадиров (ВИДЕО)

After the drone strike on Vladimir Putin police academy in Grozny overnight, the Chechen dictator Kadyrov gave official orders to kill Ukrainian prisoners on spot.



Which made him a war criminal on spot.#StandWithUkraine #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/f2BYTQMuNv