Тръмп спря оръжието за Украйна и пак го пусна. По-добри новини от Покровск и Курск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Доставките на американско оръжие за Украйна са били спрени за кратко от администрацията на новия президент на САЩ Доналд Тръмп, но през почивните дни (1-2 февруари) отново са били възобновени. Причината – първоначалната преценка за спирането им бързо е била ревизирана. Защо – защото в администрацията на Тръмп има достатъчно хора, които не искат да дават дори и малко предимство на руския диктатор Владимир Путин преди да има по-ясна рамка за бъдещ мирен преговорен процес. Спирането на американски военни доставки за Украйна ще навреди на позицията ѝ в бъдещи мирни преговори – тази позиция в Белия дом засега надделява, пише Reuters.

Тръмп също разполага с няколко милиарда долара, одобрени от Конгреса, които може да използва за доставка на оръжие за Украйна, но засега не ги пипа. Оръжието, което отива в Украйна в момента, е от пакетите, одобрени от предшественика му Джо Байдън.

Горе-долу от септември, 2024 година, но с по-голям акцент от ноември, 2024 година, администрацията на предишния президент на САЩ Джо Байдън вдигна нивото на военни доставки за Украйна до 1,1 млрд. долара месечно. Преди това обаче Байдън буквално се мотаеше и съчетано със 7 месеца политически караници в Конгреса, инспирирани от Тръмп през протежето му Майк Джонсън (председател на Камарата на представителите), това се оказа фатално за падането на Авдеевка и сегашния руски напредък до Покровск: Reuters: Байдън се е мотал с оръжието за Украйна чак докато Тръмп спечели изборите

Междувременно, украинското министерство на отбраната отчете 48 240 убити и тежко ранени руски войници в Украйна само през януари, 2025 година – през декември са 48 670. Това е цената за нови 498 квадратни километра руски завоевания в Украйна – или по 16,1 квадратни километра дневно – през декември руският напредък е в рамките на 593 квадратни километра. С други думи, по 96 руски войници са давали живота си или са били сериозно ранени за всеки квадратен километър украинска земя на сметката на армията на Путин, изчислява ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Мониторинговата мисия на ООН за спазване на правата на човека (HRMMU) излезе с официална позиция, подчертаваща следното: потвърдено има 79 случая на разстреляни пленени и обезоръжени украински войници от руската армия от август, 2024 година насам. Ръководителят на мисията Даниел Бел е категоричен – това не се случва "случайно", а става, защото руски официални лица го предизвикват с реториката си. Има поне три случая, известни на мисията, при които руски официални лица директно призовават за разстрел на украински военнопленници.

Интензивността на боевете в Украйна остава сравнително ниска на фона на периода септември – първата половина на януари. За денонощието на 3 февруари е имало 110 бойни сблъсъка – с 13 повече на дневна база. Има обаче ударно увеличение на използваните от руснаците авиационни бомби – цели 139 или увеличение с 27 на дневна база, като 91 от тях са хвърлени в Курска област, т.е. на руска територия. В Курска област руската армия е зациклила и не може да се справи с Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), които влязоха на руска територия още на 6 август, 2024 година. Има увеличение и на мащаба на руския артилерийски обстрел – над 6000 изстреляни снаряда, с 200 повече на дневна база. Това са основните числа в сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukrainian Mi-17 helicopter shoots down a Shahed drone with onboard fire during one of the air attacks. pic.twitter.com/oglAkEbvke

Най-горещото направление остава Покровското – 38 спрени руски пехотни атаки там. Броят на руските пехотни атаки от два дни намаля двойно спрямо нивото от последните десетина дни. В Купянското направление е имало 13 руски пехотни атаки, а в Торецкото – 12.

(КАРТА) В Покровското направление руското настъпление определено се забавя, но не спира. До това заключение стигат трима анализатори – украинският о.з. полковник Константин Машовец, германският журналист Юлиян Рьопке, който работи за германския таблоид "Билд", както и финландския анализатор Емил Кастехелми. По украински оценки руската армия се е придвижила още малко на запад, по южния фланг на Покровск, като селцето Сребно е паднало и сега следващата „спирка“ е Преображенка. Темпът на руския напредък наистина се забави до минимум. Въпреки въвеждането в бой на подразделения на 15-та мотострелкова бригада на противника, през последните 3 дни тя напредна на няколкостотин метра северно от село Котлино в посока Воздвиженка – Барановка, обобщава Машовец. Внимателно, но "добри новини" - откакто превзеха Котлино на 17 януари, руснаците напредват изключително бавно покрай Покровск. Това подсказва сериозни затруднения за руснаците с живата сила и военната техника, гласи заключението на Рьопке (КАРТА). Кастехелми отчита, че от юг вече два пътни възела за логистика са неизползваеми за украинците – пътят през Межова е пресечен от руснаците, пътят откъм Павлоград е на практика неизползваем (КАРТА – пример от украинския военен телеграм канал "Офицер+" докъде стигат руските FPV дронове), защото руските сили са много близко до него. Според финландския анализатор, вероятно крайната руска цел е да се създадат по-добри условия за атака от юг на Покровск, с разширяване на фронта до Днепропетровска област (КАРТА). Кастехелми добавя, че от североизток (източно от Мирноград) руската армия е близо до пътя Покровск – Константиновка (Т0504), който също е неизползваем за украинската логистика, само че от тази страна руската армия е още много далеч до достигане в близост до самия Покровск.

Като обобщение – говорителят на украинското командване "Хортица" майор Виктор Трехубов казва, че освен че темпото на руската офанзива при Покровск е много намаляло, руската армия там няма достатъчно числено превъзходство и техника, за да го увеличи отново драстично – поне докато не дойдат подкрепления.

(КАРТА) Интересен поглед на Кастехелми и към бившето Кураховско направление. Специално той обръща внимание на линията Андреевка – Дачно и отправя критики, че укрепленията не са построени с мисъл за отбрана при атака от изток, а от юг. Той отчита, че все още украинската армия се бие в условия от опасност от обкръжение по линията Дачно – Улакли (КАРТА). Машовец добавя, че руснаците вече са влезли в Андреевка – в североизточната част на селото, както и че някои украински позиции по-на юг, при Зеленовка, са превзети от руснаците. Той очаква скоро руски атаки по магистралата град Донецк – град Запорожие. Всичко това подсказва, че остатъците от Кураховското направление, което сега е част от Новопавловското, едва ли ще удържат много дълго време – факт е обаче, че и до момента удържат, при наближаващ близо месец от падането на Курахово. За овладяването на Велика Новоселка от руснаците Кастехелми не вижда нещо, което моментално да се превърне в голямо предимство за руската армия:

(АНАЛИЗ С КАРТИ И ВИДЕА) Относно Купянското направление, което влезе на фокус в последните дни, Константин Машовец твърди, че за момента руската армия не може да премине река Оскол в района на Крухляковка – там селата Колесниковка и Загризово се държат. Машовец отчита и много разък спад на темпа на разширение на руското предмостие през Оскол при Двуречна и Новомлинск (северно от Купянск). Вече пети ден руската армия не може изцяло да превзем Двуречна, твърди украинският военен експерт. "Характерно е, че редица украински части продължават да държат западния бряг на Оскол в определени райони вътре в самия вражески плацдарм, което явно ограничава по-нататъшните действия на руснаците", казва Машовец. Според него, ако руснаците искат да мислят за атака на Купянск, обезателно трябва да разширят предмостието през Двуречна и да пресекат река Оскол и южно от Купянск (Крухляковка). Ако не го направят, ако остане малко, просто ще хабят войници и техника, защото украинците ще могат да контролират руското движение и да унищожават врага, гласи заключението на украинския военен анализатор, сравнявайки ситуацията с Вовчанск – там руската армия беше удържана при река Вовча и северните предградия. За съжаление украинската армия няма достатъчно сили за синхронен удар от север и юг, иначе нямаше да има предмостие, заявява той - Още: Купянск: Пример, че Путин не мисли за преговори за Украйна. Тя има нови дронове с бомби (ОБЗОР – ВИДЕО)

За Лиманското направление Машовец отчита, че руснаците са се съсредоточили да преминат река Жребец по линиите Терно – Ямполовка и Ивановка – Колодяз. В първия случай – все още почти нулев напредък, във втория – няколкостотин метра, главно югозападно от Ивановка, обобщава украинският военен анализатор, като за Ивановка потвърждава и руският телеграм канал „Рибар“ - колко струва на руснаците този напредък, представа дава ГЕОЛОКАЛИЗИРАНО ВИДЕО 18+ (за да се види, потребителят трябва да има регистрация и да е логнат в профила си в социалната мрежа "Х" и да скролира надолу по нишката). Трета руска мотострелкова дивизия от 20-та общовойскова руска армия също още не може да мине от Макеевка към Грековка, за да създаде по-сериозна връзка между Лиманското и Купянското направление, казва Машовец. Той обаче отчита, че при Колодяз има малко руско предмостие отвъд Жребец и то е заплаха за украинската линия на защита от Ямполовка по река Северски Донец чак до Серебрянския горски резерват. "Ясно е, че размерът и мащабът на този вражески пробив отвъд река Жребец все още са много далеч от критичните. Изглежда обаче, че украинските части, които се отбраняват там, нямат достатъчно сили и средства да спрат напълно бавното, но стабилно разширяване на този вражески плацдарм, камо ли да го ликвидират. Смятам, че веднага щом това предмостие бъде увеличено достатъчно, ще има рязка руска активност в посока Торско и Ямполовка, което ще означава началото на на втория етап на изтласкване на нашите части от плацдарма ни източно от река Жребец", анализира Машовец.

Soldiers of the 63rd Brigade of the Ukrainian Armed Forces report that in the Lyman direction, Russian armored vehicles have nearly vanished. To exert pressure on Ukrainian positions, they are now relying on various types of motor vehicles. pic.twitter.com/RPDYp2ae7U