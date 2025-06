Ужас в Русия: Падна мост върху пътнически влак, има данни за бомби (ВИДЕО)

Мост се е струтил в Брянска област, докато под него е минавал пътнически влак. Това е станало в близост до село Вигоничи, а влакът е пътувал по маршрута Москва - Климово. Срутването на инфраструктурата е довело до дерайлиране на влака, а по време на случилото се през моста е минавал и камион, съобщава руският информационен опозиционен телеграм канал ASTRA.

A bridge reportedly exploded in Russia’s Bryansk region as a passenger train traveling from Moscow to Klimovo was crossing.



According to Russian media, the train derailed and at least five people were injured. pic.twitter.com/YchF2DCR7C