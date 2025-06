Украйна с операция срещу руските стратегически бомбардировачи - поразени бази и над 40 самолета (ВИДЕО)

Изглежда, че Украйна провежда координирана операция, насочена срещу руската стратегическа авиация на няколко места дълбоко в руска територия. В обедните часове на 1 юни се разпространяват кадри, които показват горящи летища - поне две, военновъздушната база "Оленя" в Мурманска област и "Белая" в Иркутска област. Има непотвърдени съобщения за множество ударени самолети. Кадри в социалните мрежи показват какво правят украинските безпилотни самолети дълбоко в Русия - а именно унищожават руската стратегическа авиация:

Службата за сигурност на Украйна провежда мащабна спецоперация "Паяжина" за унищожаване на руската авиация, която бомбардира украински градове, съобщи агенция УНИАН. Това е вероятно най-мощната украинска операция в руския тил. Това съобщиха източници на СБУ и пред Kyiv Independent.

Според източници на агенцията до момента е известно, че са поразени над 40 руски самолета, сред които стратегически бомбардировачи Ту-95, Ту-22М3, както и самолети А-50. Щетите са за над 2 милиарда долара.

Няколко руски тежки бомбардировача Ту-95 горят след масиран украински удар с FPV дрон на летище "Оленя" - има геолокализация на публикуваните кадри от OSIN-анализатори (работещи с отворени данни):

Преди това имаше информация за взривове, чути близо до военновъздушната база в руската Мурманска област. Тя е на около 1800 км от границата с Украйна. В "Оленя" се намират стратегически бомбардировачи, използвани при въздушните удари на силите на Владимир Путин по украинска територия.

В интернет се появи и видеоклип, вероятно от военновъздушната база "Оленя", в който руски войник показва последиците от нападението.

Кадри от украински FPV дрон, който лети към руската военновъздушна база "Белая" и нанася щети, също са геолокализирани. И тази база вече гори силно. Там се намират няколко бомбардировача.

Жителите на Усолье-Сибирско съобщават за серия от експлозии - смята се, че целта е "Белая", разположена на 18 км от града.

