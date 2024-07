"Специална среща": Орбан и Путин започнаха разговорите в Москва (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин прие унгарския премиер Виктор Орбан в Кремъл днес, 5 юли. Двамата вече започнаха дискусиите помежду си, като темите ще са двустранните отношения и войната в Украйна.

Путин съобщи, че унгарският министър-председател е пристигнал в Москва и в качеството си на председател на Съвета на ЕС. Припомняме, че Унгария пое ротационното председателство от 1 юли, но Орбан получи предупреждения от Брюксел, че няма право да осъществява контакт с издирвания от съда в Хага диктатор от името на Европейския съюз. Това каза председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, а топ дипломатът на блока Жозеп Борел добави, че ЕС няма нищо общо с посещението на Орбан в Москва.

Контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС все пак отбелязва, че Орбан е казал, че визитата му е в лично качество. Той е посочил, че не пристига в Москва като ротационен председател на Съвета на ЕС.

Още: Орбан в стил "Иван Гешев": Унгария може да е инструмент в ръцете на Господ за мир

Орбан нарече срещата с Путин "специална" и отбеляза, че Унгария скоро щяла да се превърне в единствената страна в Европа, способна да води диалог както с Русия, така и с Украйна.

Putin and Orban have started talks in Moscow



Putin said that the Hungarian prime minister has arrived in Moscow, also as president of the EU Council. According to him, they will discuss bilateral relations and the war in Ukraine.



Orban called the meeting with Putin "special"… pic.twitter.com/26KQloYvYW