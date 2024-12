Spiegel: Засечени са дронове над американската военна база "Рамщайн" в Германия

През последните седмици над чувствителни индустриални обекти и над американската военновъздушна база "Рамщайн" в Германия са били забелязани неидентифицирани дронове. Това съобщи на 13 декември списание Spiegel, като се позова на поверителен доклад на германските органи за сигурност. Твърди се, че в документа са отбелязани многобройни наблюдения на безпилотни летателни апарати над базата във вечерните часове на 3 и 4 декември.

Източник от службите за сигурност заявява пред Reuters, че докладът е именно такъв. Германското министерство на отбраната обаче не е коментирало.

В "Рамщайн" се вземат ключови решения за отбраната на Украйна и за военната подкрепа на съюзниците.

Още: Франция ще дава още далекобойни ракети SCALP на Украйна, Песков се зарадва на думи на Тръмп (ВИДЕО)

Spiegel: unknown drones were spotted over the U.S. military base “Ramstein” in Germany



The drones flew over the base on the evening of December 3 and 4. In recent weeks, suspicious drones have also appeared over the facilities of defense concern Rheinmetall and chemical giant… pic.twitter.com/cl4Qasjhof