CNN: САЩ и Германия осуетиха руски заговор за убийството на шефа на най-големия оръжеен концерн в ЕС

Американското разузнаване разкри, че руското правителство планира да убие главния изпълнителен директор на най-големия германски производител на оръжия Rheinmetall Армин Папергер, който произвежда артилерийски снаряди и военни превозни средства за Украйна. Това е информация от петима американски и западни служители, запознати с казуса, съобщи CNN.

Заговорът е бил един от поредицата набелязани от руснаците за убийство ръководители на отбранителната индустрия в цяла Европа, които подкрепят военните усилия на Украйна, твърдят източниците. Планът бил да се убие Армин Папергер, белокосият Голиат, който ръководи германската производствена атака в подкрепа на Киев.

Когато американците разкриват случая, предупреждават Германия, чиито служби за сигурност успяха да защитят Папергер и да осуетят заговора. Високопоставен служител на германското правителство потвърди, че Берлин е бил предупреден за заговора от САЩ.

Повече от шест месеца Русия провежда саботажна кампания в цяла Европа, до голяма степен чрез подставени лица. Тя е наела "местни актьори" за всичко - от палежи на складове, свързани с оръжие за Украйна, до дребни актове на вандализъм - всички с цел да спрат потока на оръжия от Запада към Украйна и да осуетят обществената подкрепа за Киев.

Но разузнавателните данни, които предполагат, че Русия е била готова да убива цивилни граждани, очертават пред западните служители колко далеч е готова да стигне Москва в паралелната война в сянка, която води на Запад.

Армин Папергер е очевидна мишена: Неговата компания Rheinmetall е най-големият и успешен германски производител на жизненоважните 155-милиметрови артилерийски снаряди, които се превърнаха в основното оръжие в изтощителната война на Украйна. Компанията отваря завод за бронирани превозни средства в Украйна през следващите седмици - случай, който според източник, запознат с разузнаването, е дълбоко обезпокоителен за Русия.

След поредица от успехи по-рано тази година, военните усилия на Москва отново спряха на фона на удвоената украинска отбрана и наказателните загуби в персонала.

Поредицата от заговори, за които не е съобщавано досега, помага да се обяснят все по-резките предупреждения от служители на НАТО за сериозността на саботажната кампания - такава, която някои високопоставени служители смятат, че рискува да премине прага на въоръжен конфликт в Източна Европа.

Говорителят на Rheinmetall, Оливър Хофман, отказа коментар. "Необходимите мерки винаги се вземат след редовни консултации с органите по сигурността", каза само Хофман.

Саботажната кампания на Русия беше основна тема на дискусия сред представители на НАТО, събрали се във Вашингтон за срещата на върха по повод 75-ата годишнина на блока. НАТО се стреми да подобри споделянето на разузнавателна информация в алианса, така че нациите да могат да свързват точките между това, което иначе може да изглежда като различни престъпни дейности, уникални за собствената им страна.

„Виждаме саботаж, виждаме заговори за убийство, виждаме палежи. Виждаме неща, които струват човешки животи“, каза високопоставен представител на НАТО пред репортери във вторник. „Много вярвам, че виждаме кампания от тайни саботажни дейности от Русия, които имат стратегически последици.“

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че опитите на Русия да сплаши НАТО чрез планирането на убийството на изпълнителния директор на Rheinmetall не са изолирани инциденти. Вместо да възпират помощта за Украйна, тези действия ще накарат съюзниците от НАТО да увеличат подкрепата си.

