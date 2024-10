Споразумение за сигурност между България и Украйна – разговорите започнаха (ОБЗОР - ВИДЕО)

България и Украйна са започнали преговори за подписване на двустранно споразумение за сигурност. Информация за това обаче се появи предимно в украински източници, и то официлани – например официалният сайт на украинското президентство. В Министерския съвет и Министерството на отбраната на България няма и думичка за това.

Според наличната информация, има съгласие за екшън план (т.е. график) за още разговори, с които да бъде оформено споразумението. Целта е разговорите и споразумението да бъдат завършени възможно най-скоро.

"Украйна вече е сключила 27 споразумения за изпълнението на Съвместната декларация на Групата на седемте. Много е важно да имаме такъв документ с България като наш стратегически партньор в Черноморския регион", подчерта Игор Жовква, зам.-началник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски. Думите му са цитирани в сайта на украинското президентство.

Ново руско биологично оръжие?

Междувременно, американският вестник The Washington Post публикува сателитни снимки, които показват значителна активност и разширение на руския полигон "Сергиев Посад-6". В миналото, по времето на СССР най-вече, там са се разработвали биологични оръжия. Снимките проследяват период от 2 години назад и се вижда как СССР лабораториите там се обновяват, има камиони със строителни материали. Някои от превозните средства имат обозначения за биологична опасност.

Засега няма сигурна информация Руската федерация да е използвала биологични оръжия в Украйна:

🇷🇺 Russia may resume production of dangerous biological weapons near Moscow, reports The Washington Post.



Satellite images reveal activity at a closed facility northeast of Moscow, including renovations of an old lab and foundations for 10 new buildings. U.S. intelligence and… pic.twitter.com/NsYBxHdbCa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 25, 2024

След приключването на срещата на върха на БРИКС в руския град Казан, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин коментира пред едно от пропагандните си оръжия в лицето на тв канала "Россия-1", че Русия трябва да продължи да хвърля все повече усилия в Украйна и да не обръща внимание на информация, че врагът се уморявал. Анализаторите на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) считат, че това е явен сигнал от Путин – Путинова Русия чете в голямата картина на войанта, че има засилваща се умора от страна на Запада и това окружава още повече Кремъл. Според казаното от руския диктатор, Запада почвал да гледа все по-реалистично какво става в Украйна и променя реториката си за "нуждата от стратегическа загуба на Русия". Путин пак настоя наред с лицемерието как конфликтът в Украйна се случвал за голямо съжаление на Русия, че мир в Украйна не може да има без да бъдат изпълнени всички негови искания. От ISW пак повтарят – стратегията на Путин за войната в Украйна продължава да е, че Запада ще се умори пръв и че ще изостави Украйна на милостта на Путинова Русия. На този фон руският диктатор вкара с вече подписан президентски указ в Руския съвет за сигурност командира на проруската сепаратистка военна част "Спарта" (паравоенно формирование на т.нар. ДНР) подполковник Артьом Жога – той е на 49 години и е вече най-младият член на Съвета за сигурност на Руската федерация: Срещата на БРИКС в Казан: Грандиозни мечти на Путин, мижава реалност

На този фон, най-големият германски оръжеен производител Rheinmetall обяви, че е доставил още 20 бронирани машини Marder на Украйна.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

The Russian soldier worked hard building a dugout, but it flooded again. No idea why. pic.twitter.com/iALLglAywB — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 25, 2024

Интензивността на бойните действия на фронта в Украйна остава много висока и почти не се променя. За денонощието на 25 октомври по украински официални данни е имало 192 бойни сблъсъка по целия фронт (без Курска област) т.е. с 5 повече на дневна база. Леко намаление има при хвърлените от руснаците авиационни бомби – 139, с 14 по-малко, но има леко увеличение на броя изстреляни от руската армия артилерийски снаряди – 4300, с 300 повече на дневна база – това сочи сутрешната официална сводка на украинския генщаб.

Най-горещите направления остават Покровското и Кураховското – там има съответно 46 и 41 отбити руски пехотни атаки за денонощието на 25 октомври съгласно официалните украински данни. Картината се допълва с цели 22 руски пехотни атаки във Времеевското направление, което е спомагателно за Кураховското. Основните непосредствени руски цели остават Селидово и Курахово, като откъм Времеевското направление руснаците атакуват по линията Богоявленка – Новоукраинка – Катериновка. (КАРТА) Селидово е ключов град за отбраната на Покровск – изглежда обаче, че повечето от южната част на града вече е под руски контрол. Боевете постепенно отиват на север. Руснаците пробиха до Вишнево, ситуацията за Селидово е критична, отново казва пореден украински източник, в случая украинският военен Станислав Осман, част от батальона "Айдар". Той добавя и, че във Времеевското направление руската армия хвърля много усилия с бронирана техника, за да напредне в посока Шахтьорск и Велика Новоселка: "В щурмовете участват сили с размер на полк". От Шахтьорск има директен път към Курахово. А популярният руски военнопропаганден канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, потвърждава косвено, че в Новогродовка украинците са извършили успешна контраатака на територията на мините.

❗️ The situation in Selidovo is extremely difficult



The town is in danger of being lost. Selidovo is the most important defense node in the battle for Pokrovsk or Southern Donbas.



Kurakhovo and Pokrovsk are the Russians' main targets at the moment. They are trying to capture… pic.twitter.com/ZwhcxiSF6v — NEXTA (@nexta_tv) October 25, 2024

(КАРТА) И от Кураховското направление няма добри новини за Украйна – украинският телеграм канал "Офицер+" предупреждава, че руснаците опитват да напреднат към Илиновка и така да обкръжат село Кураховка. Ако успеят, те ще си осигурят още една точка за натиск към град Курахово.

Все така силен е руският натиск в Лиманското и Купянското направление. В Лиманското направление е имало 24 руски пехотни атаки, в Купянското – 17. Там руснаците се опитват да си осигурят колкото се може по-широк и голям плацдарм на реките Жребец и Оскол, за бъдеща основа на операция от север към Краматорск и Славянск. "Рибар" твърди, че руската армия е навлязла в Терно от север, откъм Новосадовка.

The 3rd Border Detachment, also known as Pomsta Brigade, destroyed a T-72 tank and damaged another one. On the Kupyansk front, 5 Russians were eliminated, along with 3 vehicles and 2 BMP-2's. pic.twitter.com/uNDdYDVlwR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 25, 2024

В Курска област няма нещо особено като промяна на конфигурацията, въпреки уверенията на Путин как там 2000 украински войници били обкръжени. "Рибар" пак признава, че в точката на най-горещите боеве – района на Любимовка – Зелен път – Новоивановка (Кореневски район), боевете продължават и че украинците там атакуват, а не отстъпват. Освен това, в Суджански район Дарино си е под украински контрол, а в Глушковски район, близо до границата, село Нови път също не е върнато от руската армия, както се тръбеше в края на миналата седмица и началото на тази от редица руски военнопропагандни канали: Нищо общо с реалността: Сирски с рязък отговор към Путин за обкръжението на украинската армия в Курск