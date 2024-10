Проучване: И "руската част" на Украйна иска в ЕС и в НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)

8 от 10 души в Украйна (81%) са готови да гласуват на референдум за присъединяване на страната към ЕС, а от тях 88% ще подкрепят присъединяване. Приблизително толкова са готови да участват и в плебисцит за присъединяване на НАТО (82%), като от тях 86% ще поискат присъединяване на Украйна към най-големия алианс за сигурност в света. Това сочат резултати от социологическо проучване на "Център Разумков", предаде "Интерфакс Украйна".

Интересно е и какви са настроенията по региона – в Източна Украйна, където има най-голям дял рускоезично настроение, 81% подкрепят влизането в ЕС, а 78% - в НАТО. В Южна Украйна, която е считана буквално за "руска люлка" (там е град Одеса) що се отнася до генофонд, култура и бит, 69% искат страната да влезе в ЕС, а 64% искат тя да е в НАТО. Проучването е направено по метода лице в лице ие проведено във всички контролирани от украинското правителство региони на Украйна сред 2016 респонденти на възраст 18 и повече години.

Увеличава се делът на тези, които биха гласували за членство в ЕС и НАТО. По-специално, през ноември-декември 2021 г. 78% от участниците в такъв референдум бяха готови да подкрепят присъединяването към ЕС, а 70% - в НАТО.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След 2-3 дни на малко разреждане, на 24 октомври интензивността на бойните действия в Украйна отново тръгна стабилно нагоре. 187 руски пехотни атаки са отчетени в официалната украинска статистика за изминалото денонощие – 39 повече на дневна база. Броят на хвърлените от руснаците авиационни бомби и на изстреляните снаряди си остава приблизително непроменен на дневна база – 153 и около 4000 съответно. Намалели са обаче руските бомбардировки в Курска област – 23 въздушни удара и само 100 изстреляни от руснаците снаряда, сочат официалните данни от сутрешната сводка на украинския генщаб. Не само руснаците хвърлят авиационни бомби – пример с видео от украинска операция със западни авиобомби:

Rare footage of a Ukrainian fighter jet dropping two precision-guided AASM-250 "Hammer" bombs on Russian positions. pic.twitter.com/lc3x3C2Oo7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 24, 2024

Най-горещото направление е Покровското – 55 отбити руски пехотни атаки там. Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке вече пише как защитата на Селидово се разпада с бързи темпове – защото руснаците вече контролират 20% от града (КАРТА). Украинският телеграм канал "Офицер+" пише, че използваното количество FPV дронове е невъобразима и от двете страни, като руснаците хвърляли по 10 дрона на всяка единица украинска бронирана техника. Каналът добавя, че няма смисъл да се говори за позиции, защото ситуацията е много динамична, "близка до критична". Нееднократно военни анализатори прогнозираха, че Селидово ще падне по-бързо, защото руската армия се стреми с всички сили да го превземе, за да си подсигури фланга преди да тръгне в атака срещу Покровск - и бяха изненадани, че градът удържа вече втори месец. Селидово е топ приоритет за руснаците, заяви говорителят на Украинската национална гвардия Руслан Музичук, като добави, че северните и източните части на града в момента са "сива зона" - зона, където текат боеве и никой няма контрол.

Интересни новини обаче от Новогродовка, малко по-на север от Селидово - украинците са направили успешна контраатака в Новогродовка и така пред руското военно командване отново стои задача да реши как "да изравни" фронта:

Епізоди штурму російських позицій на шахті у Новогродівці(Покровський напрямок, Донеччина)

Працюють воїни 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" pic.twitter.com/2znmKtcgZv — Мисливець за зорями (@small10space) October 23, 2024

(КАРТА) В Лиманското направление е имало 23 руски пехотни атаки т.е. за денонощието на 24 октомври то е второто най-горещо. По украински данни, лека-полека руснаците разширяват зоната си на контрол южно от Невско, към Новосадовка (по руски данни това село е превзето от руската армия, има геолокализирани видеокадри как в центъра му се издига руското знаме) и Терно. Този район е равнинен, затова е много вероятно украинската армия да е отстъпила на запад от река Оскол и оттам да действа, за да не позволи на руската армия да премине реката. Според популярния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, руският напредък южно от Невско ще позволи на руската армия по-успешно да атакува линията Терно - Ямполовка, която месеци наред не може да премине от изток. "В района на Макеевка руските въоръжени сили настъпиха на запад, завземайки позиции в горски пояси. Руските части постепенно разширяват плацдарма си на десния бряг на река Жребец и се опитват да се закрепят в близките гори", добавя каналът: Украйна чака севернокорейците, ново проучване показа руска психоза за Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)

Кураховското направление е било малко по-спокойно - 20 руски пехотни атаки там. Има обаче украински данни ("Офицер+") за руски атаки от Золота Нива към Шахтарск, а оттам има пряк път до Курахово от юг. Злота Нива беше обявена за превзета от руснаците в началото на седмицата, това е откъм Угледар и се води Времеевско направление. Украинският военен Станислав Осман, от батальона "Айдар", казва, че Катериновка (едно от селата югоизточно от Курахово и на север от Угледар) е под украински контрол - руска част влязла до центъра, но всъщност е в капан, обкръжена от украинците войници.

(КАРТА) Добри новини за украинците обаче от Торецкото направление – там украинците успяха да си върнат позиции в самия град, в квартал "Забалка". Боевете все още се водят като цяло в центъра на града, руснаците засега атакуват в пределите на самото населено място само от изток, защото от юг трябва да преминат неголяма река, северно от Нелиповка, което обаче се оказа нетолкова лесна задача.

За Курска област направиха впечатление думи на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Той каза, че 2000 украински войници били обкръжени в Курска област – без да казва къде, както и че от началото на украинската инвазия в областта украинската армия загубила 26 000 души персонал. Остава неясно при такива украински загуби как Русия още не си е върнала областта – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира, че оценката на Путин за украинските военни загуби в Курска област е "безпардонно преувеличение": И БРИКС не прие русский мир на Путин за Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Leopard 2 tank of the 33rd Brigade of the Ukrainian Armed Forces targets and destroys a Russian armored personnel carrier and infantry.



It seems that the Russians were too busy operating their drones and watching for airstrikes and missed the approach of the tank towards their… pic.twitter.com/CRFVrPO0Pa — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 24, 2024

Геолокализирани видеокадри от опити на руснаците да бомбардират украинска бронирана техника показват, че украинците всъщност напредват югоизточно от Коренево, по линията Дарино – Николаево-Дарино. Руски военнопропагандни канали като тези на "Русич" твърдят, че в Кореневска община украинците удържат позиции в западната част на Новоивановка, а руснаците – в източната част, но геолокализирани видеа за потвърждение няма. Именно районът Любимовка – Зелен път – Новоивановка е арена на най-тежките боеве в Курска област през последната седмица и половина, като периодично руски военнопропагандни канали изпадат във възторг как аха-аха по-голяма украинска военна част щяла да бъде обкръжена, но след ден-два признават, че няма данни за такова нещо и пишат за локални украински контраатаки (пример е "Рибар" с новия си дневен обзор как за Новоивановка нищо не се знае, след като вече писа преди няколко дни как там руснаците съвсем скоро щели да обкръжат украинците): именно дефиницията на активна отбрана във военното дело.

"Дорога смерті" для росіян та їх бронетхніки на Курському напрямку(Снягость-Зелений шлях)

Відео від воїнів 82-ї окремої десантно-штурмової бригади pic.twitter.com/is0laM6sCE — Мисливець за зорями (@small10space) October 25, 2024

За Харковска област официалната медия на украинската армия публикува интервю с един от командирите на украинските части там и той коментира, че руснаците се окопават здраво, със сериозни фортификации, на територията, която владеят – до по-малко от 10 километра навътре от границата с Белгородска област.

Ukrainian units destroying Russian positions with thermite equipped drones. pic.twitter.com/ClRnX3bbUP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 24, 2024

Продължават оплакванията в Русия за тактиката "пушечно месо", при това вече от по-известни руски пропагандисти. Примерът в долното видео е показателен - говорене как тази тактика на щурмове представлява "серийни убийства":