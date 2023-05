Губернаторът на Белгородска област: По-голямата част от населението избяга (ВИДЕО)

"Сега завършваме обход от врата до врата на граничните села и на самия Грайворон. По-голямата част от населението е напуснало територията. На тези, които нямат възможност, помагаме с транспорт. Тези, които имат възможност, се оправят със собствен транспорт“, съобщи той, цитиран от контролираната от Кремъл руска информационна агенция РИА Новости.

В изявлението си губернаторът изрази загриженост от тази ситуация и отбелязва, че масовото изселване на жителите на Грайворонския район е сериозно предизвикателство за региона. Той нарече ситуацията „изключително напрегната“. Освен това отбеляза, че няма жертви, но осем души са ранени.

Припомняме, че по-рано днес руски доброволци съобщиха, че са проникнали в Белгородска област с цел освобождението й от "режима на Путин". ОЩЕ: Руският доброволчески легион: Освобождаваме Белгородска област, не излизайте от домовете си. Според Главно разузнавателно управление на Украйна операцията се извършва изключително от руски граждани доброволци и има за цел създаването на зона за сигурност за цивилното украинско население в пограничните територии с Русия.

Traffic jams forming as more and more Russians are fleeing the city of Belgorod, following the incursion of the Free Russia Legion (allied with the Ukrainian Army) into the region, taking control of 4 settlements near the city.pic.twitter.com/OVk6l3MZr2