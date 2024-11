Стана ясно за какъв пост към ЕНП избраха Мария Габриел

Мария Габриел става председател на Института "Робер Шуман", съобщиха от Европейската народна партия (ЕНП).

“Поздравления за избирането Ви за президент на института "Роберт Шуман". Вашата отдаденост на младостта, образованието и иновациите ще допринесе значително за тази нова мисия. Очакваме с нетърпение да насърчаваме и защитаваме ценностите на ЕНП заедно.“ Това написаха в социалната мрежа Х от партията.

Congratulations to @GabrielMariya for your election as Robert Schuman Institute President. Your dedication to youth, education and innovation will greatly contribute to this new mission. We are looking forward to promoting and defending EPP values together. pic.twitter.com/eQqlUOw8Bp