Става ли Северодонецк втори Мариупол? ДНР остана без правителство, Турция подкрепи Русия за зърното

"Възможно е да се наложи да се оттеглим към по-добре укрепени позиции", каза областният управител Сергей Хайдай в интервю по телевизионния канал 1+1. Той обаче се закани, че последният голям град в Луганск няма да капитулира пред руснаците. Хайдай отхвърли и поредното твърдение на чеченския лидер Рамзан Кадиров, че цял Северодонецк вече е в руски ръце.

От своя страна руският министър на отбраната Сергей Шойгу каза, че руската армия е "освободила напълно" всички жилищни райони, но все още не е превзела индустриалната зона на Северодонецк. Важна за развитието на битката е информацията на Генералния щаб на украинската армия, че са удържани две позиции на 20 километа на югоизток от Северодонецк (Тошкивка и Устюнивка), което означава, че руската армия не може да направи опит да форсира река Сиверски Донец на удобна позиция за атака към Лисичанск, за да не трябва да минават през Северодонецк. Но украинците признават и, че руската армия се подготвя за офанзива към Славянск. Освен това, руснаците са обстреляли и Харков. Русия твърди, че е ударила завод за танкове в града с високоточно оръжие, но украинският канал "Труха" съобщава за разрушени кафене, училищна библиотека и магазин. Убити са двама души, ранени са четирима.

Около 800 цивилни, хванати в капан от боевете, са намерили убежище в химическата фабрика "Азот" в Северодонецк, обяви адвокат на украински магнат, чиято компания е собственик на съоръжението. Адвокатът на Дмитро Фирташ описа сценарий, подобен на този в пристанищния град Мариупол, където стотици цивилни бяха укрити в продължение на седмици в гигантския стоманодобивен завод "Азовстал" заедно с украинските войски.

Сред цивилните в завода има около 200 служители, които са останали, за да опазят "силно експлозивни химикали". Другите 600 души са мирни жители на града. Украинските власти не са потвърдили информацията, пише БГНЕС. А украинският президент Володимир Зеленски заяви, че съдбата на Донбас се решава при Северодонецк. В светлината на тези думи, Норвегия обяви, че е предала на украинската армия 22 самоходни гаубици М109 на Украйна.

В своя дневен анализ за развитието на войната в Украйна, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната обръща внимание на данни от украинското разузнаване, че Русия е засилила информационната война. От руски източници се пращат съобщения във всички възможни информационни канали - приложения на социални мрежи и чатове, към украинските военни, с които се облъчват, че Северодонецк става втори Мариупол и че е най-добре да сложат оръжие и да не се съпротивляват.

Междувременно Олексей Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, коментира, че има "странни" действия от страна на руската армия. Тя се изтегля от позиции в Запорожието и край Изюм, което на пръв поглед изглежда необяснимо. Според украинците, може би става въпрос за промяна на тактиката, за смяна в ръководството на операцията или и двете. Но украинското министерство на отбраната съобщи, че Русия е докарала още 30 танка Т-62 във Василивка, Запорожка област, където руската армия има числено превъзходство. ОЩЕ: Кой е "Касапинът от Сирия" и защо иска да донесе победа на Путин още преди 9 май .

Проблемите с организацията на "специалната военна операция в Украйна" (така Кремъл нарича войната, която Владимир Путин отприщи), обаче продължават. В Крим е арестуван млад мъж, хвърлил коктейл "Молотов" по сградата на местната администрация - в знак на протест срещу войната. Генералният щаб на украинската армия твърди и, че военни от 76-та и 106-та въздушни дивизии на руската армия са отказали да участват във военните действия в Луганска област (там е битката за Северодонецк) и са се върнали в Русия. Показателно е и, че Денис Пушилин, лидерът на Донецката народна република (ДНР), която не е призната от международната общност, издаде указ за освобождаване на правителството на ДНР.

The Ukrainian 80th Air Assault Brigade met Russia’s VDV again. During an advancing attempt from the Russian 76th Guards Air Assault Division to cut off an important route at the eastern front, an attempt that ended in the destruction of atleast 2 Russian IFVs. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/9y1QLUbESc

Турският външен министър Мевлют Чавушоглу подкрепя призивите на Русия за премахване на санкциите срещу износа на земеделска продукция от страната в замяна на деблокирането на черноморските пристанища на Украйна.

На пресконференция с гостуващия си руски колега Сергей Лавров, Чавушоглу, който се опитва да договори безопасно преминаване на украинския селскостопански износ, каза, че искането на Москва за "премахване на пречките, стоящи на пътя на руския износ" (т.е. на западните санкции) е "законно".

Лавров обяви, че Русия е готова да работи с Турция за ескортиране на кораби със зърно, но Украйна трябва първо да разминира пристанищата си - искане, което Киев отхвърли, позовавайки се на заплахата от руския флот. Говорителят на властите в Одеса Сергей Братчук предупреди, че "в момента, в който освободим достъпа до пристанището на Одеса, руският флот ще бъде там".

Какво обаче се случва в Мариупол, който е символ на последствията от руската агресия? Според беларуската опозиционна телевизия NEXTA, чийто бивш главен редактор е Роман Протасевич, останалите жители на града са принудени да се редят на опашки по 2-3 дни за храна.

The invaders staged a kind of "hunger games" for the residents of Mariupol for humanitarian aid. Since the citizens simply have no other source of food.



To get food, #Mariupol residents need to sign up for a queue that is two or three days ahead. pic.twitter.com/zbCmhdivVn