Стотици украински дронове в атака: Пожари в Русия и нов ударен склад за оръжие (ВИДЕО)

Поредна масирана украинска атака с дронове срещу военни цели преживя Русия тази нощ. Количеството употребени безпилотни машини за операцията със сигурност е над 100.

Според официалната сводка на руското военно министерство тази нощ над руска територия са свалени 125 дрона. 67 са прехванати над Волгоградска област, 18 – над Ростовска област, по 17 над Воронежка и Белгородска област, а по 1 над Брянска и Курска област, както и над Краснодарски край. Имало и 3 свалени дрона над акваторията на Азовско море

Един от популярните профили на публичната мрежа за събиране и анализ на данни OSINT сочи, че основният удар е в град Котлубан, Волгоградска област. Там се намира руски оръжеен склад. Системата за мониторинг на топлинни петна на НАСА на повърхността на Земята (FIRMS) отчита поне 3 пожара: Украинският Генщаб потвърди: Унищожени са 2000 тона руски боеприпаси (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Additional footage, reportedly filmed from the nearby town of Kotluban.



"Fire as a result of an attack by a Ukrainian UAV in Kotluban"



