Украйна удържа фронта засега: Ситуацията е измамна, смята ISW (ВИДЕО)

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има известно намаление на интензивността на боевете. За цялото денонощие има 79 бойни сблъсъка спрямо над 90 при предишния отчет, съгласно украинските данни. Най-горещо си е Новопавловското направление (на запад от Маринка – селата Красногоровка, Григоровка и Новомихайловка) – там украинците съобщават за 29 отбити руски пехотни атаки. На второ място е направлението на запад от Авдеевка – 20 отбити руски пехотни атаки. Активизация има и в Лиманското направление – там основните боеве са по линията Терно – Ямполовка и Билохоровка, на 10-15 километра запад-югозапад от град Кремена.

Прави впечатление, че в украинската сводка специално за Авдеевка селцето Невелско пак е посочено като място на боеве. На 12 март вечерта Русия обяви, че го е превзела – става въпрос за населено място с официално 35 души население още преди старта на пълномащбната война. Линията на боеве в това направление е Невелско – Първомайско – Тоненко – Орловка – Бердичи, всичките тези селца са на десетина-петнадесет километра югозапад-северозапад от Авдеевка. А руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише в сутрешния си обзор, че "Въоръжените сили на Украйна няма да напуснат Невелско просто така", защото след това имало само голи полета чак до Карловка.

Като цяло Пегов не вижда особени промени на ситуацията в нито едно направление на фронта в Украйна. Същото може да се каже и за обзора на популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук - там като руски успехи се отбелязва превземането на 2 позиции, 1 при Григоровка и 1 при Върбово, в западната част на Запорожка област. Това показва дребнотемието на обзора и че няма нищо съществено в руска полза. Мълчанието за Бахмут, за Купянск и Лиман е оглушително.

Тази сутрин в руски телеграм канали (например Mash) се появи информация, че има нови опити за атаки откъм Украйна в Белгородска и Курска област. Местата са познати - Тьоткино в Курска област и Нехотеевка в Белгородска област: Разкритие: Видеото на легиона "Свобода за Русия" е заснето на украинска територия (ВИДЕО)

Въпреки сегашната стабилна ситуация, в дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) предупреждава, че ако се задържи ниското ниво на западна помощ и по-конкретно доставките на снаряди за украинската армия, може да има "внезапни и изненадващи" пробиви на руската армия, защото руското военно командване има лукса да избира къде да пренесе боя, тъй като липсата на оръжие позволява на руската армия да държи инициативата на фронта. Основание за това твърдение е пореден материал в западен информационен източник – интервю на анонимни украински командири на фронта, според които всички украински части са принудени да пестят снарядите.

ISW посочва специално за направлението при Авдеевка, че вероятно части на 90-та танкова дивизия, 74-та мотострелкова дивизия на руската армия и 145-ти мотострелкови полк плюс 10-ти танков полк на милициите на ДНР (Донецка народна република) са значителен оперативен руски резерв, който е получил почивка от поне месец след тежките загуби през есента на 2023 година в битката за Авдеевка, но може да бъде използван за по-силен натиск и разширение на завладяното от руснаците на запад от Авдеевка.

Способността на руската армия да атакува успешно не бива да бъде подценявана на база минали поражения. Показно е как руснаците са успели да елиминират два украински военни хеликоптера Ми-8 в Новопавловското направление и то на 45 километра от боевете в Новомихайловка и Григоровка. Третият хеликоптер, видим на кадрите, се е спасил. На този фон руският опозиционен телеграм канал ASTRA съобщи, че поне 10 руски войници са били убити след удар срещу руски военен полигон в Луганска област, най-вероятно с HIMARS:

