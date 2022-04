Страни от НАТО помагат на Украйна със самолети, ракети и бронирана техника за битката за Донбас

По време на войната с Русия украинският президент Володимир Зеленски постоянно призовава Запада да даде на страната му повече оръжие, което е необходимо, за да се противопостави на руската агресия.

Страните от НАТО активно помагаха на Киев с преносими противотанкови ракети, но в продължение на няколко седмици се въздържаха от доставка на тежки оръжия и самолети, пише руската служба на ВВС. Според западни анализатори някои членове на алианса се опасяват, че директните доставки на бронирана техника и бойни самолети могат да ескалират конфликта и да увеличат възможността той да се разпространи извън пределите на Украйна. Но след появата на свидетелства за масови убийства в окупираната от Русия Буча и други украински градове, позицията на Запада започна да се променя.

Украйна все пак е получила бойни самолети?

Едно от основните искания на Украйна беше предоставянето на бойни самолети, по-специално изтребители МиГ-29 съветско производство, които са на въоръжение в някои източноевропейски страни от НАТО и които украинските летци могат да пилотират.

В началото на март Полша обяви, че е готова да даде своите МиГ-ове на Киев, но при условие че ги предаде на американците, а те пренасочат самолетите към Украйна. Такава схема обаче не устройваше Вашингтон и прехвърлянето на изтребители беше спряно.

Сега, ако се съди по последното изявление на говорителя на Министерството на отбраната на САЩ Джон Кърби, НАТО е намерила начин да увеличи броя на украинските бойни самолети по такъв начин, че информацията за процедурата (както и за страните, участващи в нея) да остане в тайна. Във вторник Кърби заяви на редовен брифинг, че сега Украйна има „повече бойни самолети, отколкото преди две седмици“.

„Без да навлизам в подробности кои държави са ги доставили, [ще кажа, че] те [украинската армия] получиха допълнителни платформи и резервни части, за да увеличат своя [въздушен] флот“, заяви Кърби.

Колко и какви самолети е получила Украйна, не става ясно. По думите на Кирби САЩ са помогнали на съюзниците с транспортирането на някои части от самолети, но не и на цели самолети.

Преди това САЩ обявиха, че ще изпратят на Украйна 11 хеликоптера Ми-17, които Пентагонът възнамерявал да даде на афганистанските власти, преди талибаните да завземат властта в тази страна.

Великобритания може да изпрати Brimstone

Друг принципно нов вид оръжия, които Украйна може да получи, са британски ракети Brimstone – британският премиер Борис Джонсън обяви възможността за доставката им във вторник.

В отговор на въпрос какви противокорабни ракети може да изпрати Лондон в Киев, Джонсън заяви: „Една от системите, които разглеждаме, е Brimstone, ние мислим дали те могат да бъдат разположени на [транспортни средства], за да изпълнят тази задача."

Преди това британските въоръжени сили използваха Brimstone по време на операции в Сирия и Либия. Както пише Reuters, те обикновено се изстрелват от изтребители. Компанията, която ги произвежда - MBDA, казва, че ракетите могат да бъдат използвани срещу бързо движещи се цели както в морето, така и на сушата.

По-рано беше съобщено, че Лондон обмисля също възможността за изпращане на противокорабни крилати ракети Harpoon в Украйна, но специализирани писаха, че те обикновено се изстрелват от военни кораби, а преоборудването и препрограмирането им за използване от сушата е доста трудна техническа задача.

Украйна твърди, че нейни собствени ракети "Нептун" са потопили флагмана на руския Черноморски флот - крайцера "Москва" (руското министерство на отбраната не признава официално тази версия, казвайки само, че корабът е потънал в резултат на пожар и детонация на боеприпаси). Но съдейки по открити източници, производството на „Нептун“ едва е започнало и през 2021 г. първата експериментална партида от тези ракети е била предадена на украинските въоръжени сили.

Още повече артилерия

Лидерите на Великобритания и САЩ заявиха, че възнамеряват да предоставят на украинските въоръжени сили нови партиди артилерийска техника. "Това ще бъде артилерийски конфликт - заяви Джонсън пред парламента на 19 април. - [Украйна] се нуждае от повече артилерия и ние ще я предоставим."

По-рано САЩ вече изпратиха на Украйна 18 155-мм гаубици, както и 40 000 артилерийски снаряда, 200 бронетранспортьора M113 и 100 бронирани многоцелеви машини. Високопоставен служител на Пентагона заяви също така на 19 април, че първите партиди от пакета на обща стойност 800 милиона долара вече са пристигнали на границите на Украйна.

В същото време Байдън потвърди след разговори със съюзниците си чрез видеовръзка, че САЩ възнамеряват да изпратят повече артилерийски установки за противодействие на руската агресия. Американските медии, както и Reuters, пишат, че шефът на Белия дом скоро ще обяви още един пакет от помощ за Украйна в размер на около 800 милиона долара, който ще включва артилерия и снаряди.

Няколко неназовани американски чиновници заявиаха пред NBC, че Байдън ще обяви новия пакет през следващите дни и размерът му ще бъде приблизително същият като този, който президентът на САЩ обяви миналата седмица. По думите на източниците на телевизионната компания пакетът ще включва артилерийски оръжия и десетки хиляди снаряди.

Говорителят на Пентагона Джон Кърби зави на брифинга на 19 април, че не иска да изпреварва събитията, но подобни доставки са абсолютно възможни. „Определено ще бъде в рамките на възможното - че украинците ще поискат допълнителни артилерийски системи, че ще имаме разговори за това и че, ако е необходимо, ще направим всичко, за да удовлетворим техните желания“, каза Кърби.

За възможността за нови доставки на артилерия заяви и германският канцлер Олаф Шолц.

...И бронирана техника от Нидерландия

Министър-председателят на Нидерландия Марк Рюте е провел телефонен разговор със Зеленски и съобщи, че страната му ще прехвърли на Украйна техника, необходима за отблъскване на руската инвазия. "Нидерландия ще изпрати на Украйна повече тежка техника, включително бронирана техника. Заедно със съюзниците обмисляме възможността за допълнителни доставки на тежко въоръжение", написа Рюте в Twitter.

📞: In a call with @ZelenskyyUa the @DefensieMin and I expressed our support as Russia begins a renewed offensive. 🇳🇱 will be sending heavier materiel to 🇺🇦, including armoured vehicles. Along with allies, we are looking into supplying additional heavy materiel.