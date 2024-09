Стрелба до израелското консулство в центъра на Мюнхен (ВИДЕО)

Германската полиция е застреляла "подозрително лице" в центъра на Мюнхен в рамките на мащабна операция в близост до Генералното консулство на Израел. За момента няма данни за други заподозрени.

„В района на Каролиненплац бяха произведени изстрели от полицейските сили по подозрително лице, лицето беше улучено“, се казва в кратка публикация на мюнхенската полиция в X. По-късно стана ясно, че раненият е загинал. Още: Стрелба в гимназия в Босна, трима са убити

Немски медии съобщават, че в района на консулството на Израел и на Музея за нацистка история са били разположени десетки служители на реда, както и хеликоптер.

Полицията призовава населението да избягва района. Има поставени пътни блокади.

Gunfire is reported in Munich near the Israeli Consulate General



Today is the anniversary of the 1972 attack when terrorists shot 11 Israeli athletes during the Munich Olympics.



❗️ UPD: In Munich, police have neutralized a gunman who opened fire, as specified, near the… pic.twitter.com/yniUYRaU9H