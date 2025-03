Пак руски сигнали: Украинците не спират в Белгородска област (ВИДЕО)

Украинското настъпление в Белгородска област, макар и не бомбастично светкавично както при старта на операция "Курск" на 6 август, 2024 година, продължава да създава сериозни неприятности на руснаците. Поредно потвърждение - руският военен блогър Владимир Романов пише в канала си в Телеграм, че след като Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са влезли в Демидовка, сега напредват и към Поповка. Това означава украинско настъпление на запад.

(КАРТА) Предвид това къде се намира Поповка изглежда пределно ясно, че ВСУ иска да създаде тактическа ситуация, при която напредва от изток на запад към Курска област и област Суми - точно там, където руската армия сега се мъчи да пробие, след като си върна град Суджа. Ако украинците съумеят да изпълнят целите си, възможно е сериозни руски части да бъдат поставени под голяма заплаха - Още: Нов украински пробив в Русия - в Белгородска област, макар и малко (ВИДЕО).

Иначе вече има геолокализирани видеокадри, доказващи, че в Демидовка има украински войници. Това е потвърждение и на предупрежденията от руски военнопропагандни телеграм канали още от неделя, 23 март - канали като "Zаписки Vетерана" и "Два майора" говорят за жестоки боеве днес, 24 март, като "Два майора" казва същото като Владислав Романов - украинците натискат към Поповка, обаче "руските граничари не им се дават". Дали е така, ще си проличи скоро:

Confirmation of Ukrainian troop presence in the southern part of Demidovka, Belgorod region. Various Russian channels have confirmed Ukraine controls the border settlement. pic.twitter.com/qRx0ZEFKF9

А междувременно газопроводът в Суджа, по който се изнасяше руски газ за Европа през Украйна, продължава да гори:

The Sudzha gas metering station in Russia’s Kursk region is still burning.



Earlier, Russia accused Ukraine of shelling the facility, but Ukraine’s General Staff denied the claim, calling it a provocation.



Russia’s Ministry of Defense also stated that Ukrainian drones targeted… pic.twitter.com/hKBebKzB5I