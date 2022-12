Стрелба в центъра на Париж отне живота на двама души (ВИДЕО)

Парижката полиция обяви, че е арестувано едно лице. Става въпрос за мъж, който е на 69 години, пишат AFP и BBC. Заподозреният е бил задържан, без да оказва съпротива. Униформените са открили оръжието, използвано при нападението.

Двама от пострадалите са в критично състояние, другите двама също са "сериозно ранени", според местните власти. В някои медии се съобщава за общо шестима пострадали.

In Paris, a 60-year-old man opened fire on passers-by



As a result of the shooting, 2 people were killed and 6 were injured. The shooter was arrested. pic.twitter.com/Y9hN4wsEBN