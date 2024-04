Стрелба в училище във Финландия, има жертва и ранени (СНИМКИ)

Един ученик е загинал при стрелбата във вторник сутринта, 2 април, а двама са тежко ранени. Всички участници в инцидента са били тийнейджъри на възраст 12-13 години.

Министър-председателят Петери Орпо заяви, че е шокиран от случилото се.

"Полиция на мястото разследва инцидента. Местните са помолени да стоят настрани от района и да не излизат навън. Вратите не трябва да се отварят на непознати", заявиха органите на реда.

Според местните власти стрелбата е била открита от непълнолетен. В училището учат около 800 деца.

