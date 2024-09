"Сухи треви": Огромен пожар обхвана важен руски военен полигон (ВИДЕО)

Голям руски военен полигон, използван за обучение за радиоелектронно заглушаване, е обхванат от пламъци. Той се намира в района на руския град Тамбов.

Става въпрос за военния полигон Тригуляй.

Очевидци твърдят, че огънят се разраства и вече е наближил лагера, където тече обучението, а пламъците са "обградили" селището на военните. Причината за пожара е неизвестна, съобщава руският телеграм канал ВЧК-ОГПУ, свързван с ФСБ.

Още: В Русия весело гори база на ЧВК "Вагнер" с лични досиета и оборудване за милиони (ВИДЕА)

Междувременно, в Брянск също избухна голям пожар - 2500 квадратни метра са обхванати от пламъци. Там има два склада, по предварителни данни в тях се съхранява дървен материал.

Край Москва изгоря един от най-големите складове в Русия (ВИДЕА)

Huge fire at wood processing plant in Bryansk region, Russia — 2,500 square metres engulfed in flames



Two buildings containing pallet production, finished products and timber burned in the village of Lokot. pic.twitter.com/OQ4gpmXzQk