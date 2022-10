Сутрешна физзарядка в украинската армия (ВИДЕО)

И въпреки това информационни канали от Украйна - независимо дали социални мрежи, медии или дори официални източници, успяват да вдигнат настроението и тонуса. Вероятно този успех се дължи на дългите години, в които украинският президент Володимир Зеленски се изявяваше като актьор и продуцент. Преди войната, в рускоезичния свят, Зеленски беше една от най-влиятелните фигури що се отнася до сферата на шоубизнеса.

Новото запомнящо се видео този път е дело на украинското министерство на отбраната. Със сигурност е подходящо за бързо събуждане сутрин. Опитайте - ако можете:

How about a morning workout from Ukrainian Armed Forces? pic.twitter.com/FzilTlD1Qj