Путин се изпусна: Опитахме се да сг*вним отношенията и със Запада, и с НАТО (ВИДЕО)

Извън тезите и реториката на Путин, наблюдателните автори на украинския информационен канал "Труха" успяха да уловят хубав лапсус на руския диктатор. "Опитахме да сг*вним отношенията и със Запада, и с НАТО", каза руският държавен глава, явно имайки предвид, че Русия се е опитала да направи всичко възможно да подобри отношенията си със Запада.

"Труха" иронизира и още една част от речта на Путин - съждението му, че в днешно време повечето държави по света са демократични не приемат авторитарен натиск. "Путлер се самонарече диктатор", иронизират украинците.

ОЩЕ: Путин лъже - оценката на Европейската комисия за речта на руския президент във Валдай

The Putler actually called himself a dictator:



"The vast majority of countries now demand democracy in international affairs, not accepting any form of authoritarian dictate by individual states." pic.twitter.com/DexdbyKmCH