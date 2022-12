Свалиха паметниците на ген. Суворов и Екатерина Велика в Одеса (ВИДЕО+СНИМКИ)

Паметникът на Суворов е демонтиран през нощта на 29 декември в едноименния район на Одеса. Демонтажът е извършен едновременно с този на паметника на Екатерина Велика.

A few more videos with the demolition of the monument to Catherine ll in #Odesa. pic.twitter.com/544q74utvb