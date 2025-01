Съдебна победа за принц Хари и извинение от медиите на Рупърт Мърдок

Принц Хари реши драматично оспорваното съдебно дело срещу британското издателство на таблоиди на Рупърт Мърдок, което се извини за хакването на телефона на британското кралско семейство и се съгласи да му плати "значително обезщетение". News Group Newspapers на Мърдок предлага "пълно и недвусмислено извинение" на принца "за хакването на телефона, наблюдението и злоупотребата с лична информация от журналисти и частни детективи, инструктирани от тях", заяви адвокатът на NGN Антъни Хъдсън пред Върховния съд в Лондон.

Делото трябваше да се състои на 21 януари, но беше отложено.

Адвокатът на NGN Антъни Хъдсън, снимка: Getty Images

Историята

Хари твърдеше, че частни следователи, работещи за два таблоида, които са собственост на групата – "The Sun" и вече закритият "News of the World" – преди повече от десетилетие неколкократно са се насочвали към него незаконно. Това бе един от няколкото съдебни иска, които 40-годишната кралска особа бе завела срещу издателите на вестници в Обединеното кралство, с които отдавна е в конфликтни отношения. Той обвинява папараците за смъртта на майка си, принцеса Даяна, през 1997 г. при преследване с кола в Париж.

Базираният в Калифорния принц спечели дело за телефонно хакерство срещу Mirror Group Newspapers (MGN) преди малко повече от година. Искът на Върховния съд срещу MGN обаче не включваше обвинения в телефонно хакерство, след като преди това съдия Тимъти Фанкур постанови, че принцът е изчерпал правния срок за предявяване на този иск. Единственият останал ищец по делото бе Том Уотсън, бивш заместник-председател на Лейбъристката партия, който понастоящем е член на Камарата на лордовете, пише БГНЕС.

