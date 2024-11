Сълзотворен газ и водни оръдия срещу проевропейските демонстранти в Грузия (ВИДЕО)

Грузинската полиция за борба с безредиците използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу демонстрантите, протестиращи срещу решението на правителството да отложи присъединяването към Европейския съюз до 2028 г., съобщиха репортери на АФП.

Water cannons are being deployed against protesters in Tbilisi pic.twitter.com/L5q97ip7MJ — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) November 28, 2024

Хиляди хора се събраха в столицата Тбилиси и градове в цяла Грузия, след като министър-председателят Иракли Кобахидзе обяви решението в условията на следизборна криза, при която президентът на страната оспори легитимността на новоизбрания парламент и правителство. Появиха се и кадри с бити протестиращи.

Междувременно грузинският президент Саломе Зурабишвили се обяви за единствения легитимен представител на властта в страната - на специална пресконференция, като публикува пълното си изказване в социалната мрежа "Х". "Днес аз съм единствената легитимна институция в тази страна, единственият легитимен представител на тази страна, единственият, който има право да говори пред света от името на нашето общество. Ще направя това и ще бъда тук до края, ще бъда до вас и общността. Това е съпротивително движение и аз ще бъда президент до края", заяви Зурабишвили.

3 million Georgians are doing what 146 million Russians did not do. #NoToRussianLaw #Tbilisi pic.twitter.com/SyXFLOy0SD — Nodar Rukhadze (@xonoda) May 1, 2024

Тя директно каза, че има конституционен преврат, че Грузия е тласкана към Русия и че се прави всичко възможно Путинова Русия да е единственото бъдеще за Грузия. Зурабишвили призова опозицията в Грузия да се обедини и нарече обединението "съпротивително движение". Тя се обърна и към чуждестранните посланици - подкрепете ни в искането ни за нови парламентарни избори.