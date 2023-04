Съобщения за редица украински обстрели при Днепър и в Токмак

Според информация на украинския кмет на Мелитопол Иван Фьодоров, в Токмак са чути няколко експлозии. "Чакаме подробности от Генералния щаб", добави той в канала си в Телеграм.

По неофициални данни става въпрос за обстрел с HIMARS, като са изстреляни поне 12 ракети.

Същевременно, по източния бряг на река Днепър в Херсонска област е имало серия от обстрели – това твърди един от украинските профили в Twitter, следящи интензивно военните действия. Артилерийски удари са нанесени по руски позиции в поне 6 селища, едно от които е Олешки. Именно Олешки беше сочено като едно от местата, откъдето може да тръгне украинска атака.

A short visual demonstration of "Russian teamwork". Kherson region, the mouth of the Dnipro river. https://t.co/AqMSqHbwkz pic.twitter.com/2XPApQ6tOO