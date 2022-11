Съюзниците от НАТО с категорична подкрепа за Полша

Американският президент Джо Байдън е изразил съпричастност с Полша. "Разговарях с президента на Полша Анджей Дуда, за да изразя дълбоките си съболезнования за загубата на живот в Източна Полша и да предложа пълната си подкрепа за полското разследване на експлозията. Ще останем в тясна връзка, за да определим подходящите следващи стъпки", написа държавният глава на САЩ в Twitter.

I spoke with President Andrzej Duda of Poland to express my deep condolences for the loss of life in Eastern Poland and offer our full support for Poland's investigation of the explosion.



We will remain in close touch to determine appropriate next steps as it proceeds. pic.twitter.com/m6OSwcHKtD — President Biden (@POTUS) November 16, 2022

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, който председателства срещата на върха на ЕС, написа в Twitter: "Шокиран съм от новината, че ракета или друг снаряд е убил хора на полска територия. Изказвам съболезнования на семействата. Подкрепяме Полша. В контакт сме с полските власти, членовете на Европейския съвет и другите съюзници".

Shocked by the news of a missile or other ammunition having killed people on Polish territory.

My condolences to the families.



We stand with Poland.



I am in contact with Polish authorities, members of the European Council and other allies.@AndrzejDuda @MorawieckiM — Charles Michel (@CharlesMichel) November 15, 2022

Министърът на външните работи на Германия Аналена Бербок написа в Twitter: "Мислите ми са към Полша, нашия близък съюзник и съсед. Следим ситуацията отблизо, поддържаме тесен контакт с нашите полски приятели и партньори от НАТО".

Moje myśli kieruję ku Polsce, naszemu bliskiemu sojusznikowi i sąsiadowi. Z uwagą śledzimy sytuację, pozostając w ścisłym kontakcie z naszymi polskimi przyjaciółmi i partnerami w NATO. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 15, 2022

Френският президент Еманюел Макрон също заяви, че е в контакт с Полша и предвижда разговори по повод инцидента преди срещата на Г-20 утре. "Говорих с министър-председателя Матеуш Моравецки, за да му изкажа нашата солидарност. Полша може да разчита на подкрепата на Франция и нашата готовност да подкрепим текущите разследвания", написа той в Twitter.

Je me suis entretenu avec le Premier ministre Mateusz Morawiecki pour lui dire notre solidarité. La Pologne peut compter sur le soutien de la France et notre disponibilité pour appuyer les enquêtes en cours. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 15, 2022

Британският премиер Риши Сунак също изрази подкрепата си за Варшава. "Току-що разговарях с полския президент Анджей Дуда. Отново подчертах солидарността на Обединеното кралство с Полша и изразих съболезнования за жертвите. Ние ще останем в тесен контакт и ще продължим да се координираме с нашите съюзници от НАТО", написа той в Twitter.

I have just spoken to Polish President @AndrzejDuda following reports of a missile strike in Poland.



I reiterated the UK’s solidarity with Poland and expressed condolences for the victims.



We will remain in close contact and continue to coordinate with our NATO allies. — Rishi Sunak (@RishiSunak) November 15, 2022

Белгийският премиер Александър Де Кро се изказа в подобен дух в Twitter. "Белгия категорично осъжда инцидента на полска територия и изразява най-дълбоките си съболезнования на семействата на жертвите и на полския народ. Белгия е на страната на Полша. Ние всички сме част от семейството на НАТО, което е по-обединено отвсякога и е оборудвано да ни защитава всички", написа в Twitter белгийският премиер.

Belgium strongly condemns the incident on polish territory and sends its deepest condolences to the family of the victims and to the people of Poland. Belgium stands with Poland. We are all part of the NATO family that is more than ever united and equipped to protect us all. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) November 15, 2022

На свой ред премиерът на Холандия Марк Рюте подчерта, че случилото се в Полша трябва да бъде изяснено възможно най-скоро. "Ние сме в тесен контакт с Полша и другите ни партньори от НАТО. Сега е важно да разберем какво точно се е случило", написа Рюте в туит.

Serious reports about missiles landing in Poland and causing fatalities. We’re in close contact with Poland and our other NATO Allies. It’s important now to establish exactly what has happened. We are monitoring the situation very closely. — Mark Rutte (@MinPres) November 15, 2022

Канадското правителство следи ситуацията много внимателно след съобщенията, че руски ракети може да са ударили Полша, каза канадският министър на отбраната Анита Ананд във вторник. "Знам за тези доклади. Би било неразумно обаче да ги коментираме на този етап. Поддържам тесен контакт с нашите полски съюзници и наблюдаваме ситуацията много внимателно", каза Ананд пред репортери в Отава, цитиран от канадските медии.

