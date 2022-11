Две ракети паднаха в Полша, има убити (ВИДЕО)

По информация на медията ракетите са попаднали в машини за сушене на зърно. Загинали са двама души. На място работи полиция, прокуратура и армия. Инцидентът е станал в 15:40 ч. местно време.

Министър-председателят на Полша Матеуш Моравецкий е свикал спешно съвещание на правителствения Комитет по сигурност и отбрана "във връзка с кризисната ситуация". До момента полските власти не коментирали официално информацията за ракетния удар. Полските спасители са потвърдили, че в Пшеводов са загинали двама души заради взрив, но не установили причината за него.

Високопоставен представител на американското разузнаване е заявил за Associated Press, че руски ракети са пресекли територията на Полша, страна-член на НАТО, в резултат, на което са загинали двама души.

Говорителят на полското правителство Петр Мюлер заяви: "Призовавам ви засега да не публикуване непотвърдена информация, ще я коментираме след заседанието, което ще се проведе сега."

The Polish Air Force has scrambled fighter jets from the airport in Tomaszów Lubelski.



The Army and Prosecutor’s Office have arrived to the farm.



The reports about the missile attack are unofficial, but come from Radio Zet, a renowned Radio Station.https://t.co/SlEkJU1aUD