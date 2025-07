Тасос гори: Пламъците застрашават популярен плаж на острова, хора са евакуирани (ВИДЕО)

Големият горски пожар е избухнал късно вечерта в сряда, 9 юли, в гористата местност Гликади на северния егейски остров Тасос, продължава да гори и в четвъртък сутринта, като според съобщенията ситуацията е трудна. Пожарът гори в пресечен, труднодостъпен терен, което усложнява усилията за овладяването му. Според държавната телевизия ERT пожарът е активен на два фронта: един в района на Гликади в най-северния край на острова и друг, който се движи на югоизток оттам към популярния морски курорт Пахис и село Рахони. Според съобщенията ситуацията на втория фронт се подобрява, но пламъците все още не са овладяни, така че всички жители и гости на острова трябва да са с повишена готовност.

Strong winds are fueling the flames.

Most of the island is without electricity.

