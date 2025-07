Нов план "Маршал": Съюзниците с мащабен фонд за възстановяване на Украйна, но той е капка в морето (ВИДЕО)

Киев получи редица обещания от съюзниците си за бъдеща помощ и видя реализирането на конкретни стъпки по време на Конференция за възстановяването на Украйна (URC-2025), провеждаща се в Рим на 10 юли. България също има своя принос - премиерът Росен Желязков съобщи, че бизнесът ни има потенциал да помага за възстановяването на нападнатата от диктатора Владимир Путин страна. Той заяви, че правителството ни подкрепя пълната евроинтеграция на Украйна, защото тя е свързана пряко с реконструкцията, и че София стои твърдо зад Киев по този път - "толкова дълго, колкото е необходимо".

Възстановяването и модернизацията на Украйна, според украинските власти, ще струва 1 трилион долара за период от 14 години. За това говори министър-председателят Денис Шмигал. Той отбеляза, че концепцията на правителството предвижда създаването на два фонда на обща стойност 1 трилион долара. "Първият е "Фонд Украйна" за 540 млрд. долара, защото толкова според оценките на Световната банка ще струва възстановяването на Украйна. Този фонд ще бъде формиран за сметка на конфискувани руски активи, както и на специален данък върху износа на руски суровини", заяви той.

Вторият фонд е Европейският структурен фонд за Украйна на стойност 460 млрд. долара. Според министър-председателя на страната това ще бъде платформа за инвестиции на европейския частен сектор в украинското производство.

Той очерта и две стратегически задачи: поддържане и засилване на санкционния натиск върху Руската федерация и осигуряване на достатъчно финансови ресурси, за да може Украйна да се противопостави на руската агресия и свързаните с нея предизвикателства.

"Разполагаме с достатъчно ресурси, за да покрием дефицита в държавния бюджет през 2025 г.", подчерта още Шмигал, цитиран от УНИАН. Що се отнася до привличането на финансова подкрепа за 2026 и 2027 г., той заяви, че Украйна се подготвя за различни сценарии. По-специално, европейските партньори са поканени да инвестират в европейската отбрана чрез съфинансиране на украинската армия.

"Военните разходи в момента възлизат на 100-120 млрд. долара. В мирно време и без да се взема предвид производството на оръжия, издръжката на украинската армия ще струва 50 млрд. евро годишно. Очакваме, че ЕС ще осигури половината от тази сума", отбеляза министър-председателят на Украйна.

Снимка: Getty Images

Президентът Володимир Зеленски призова за стратегия за възстановяване по подобие на плана "Маршал", която да помогне на Украйна да се възстанови от тоталната война с Русия. На Конференцията за възстановяване на Украйна в Рим той направи препратка към програмата за икономическа помощ, която Съединените щати предлагат на европейските страни след Втората световна война, за да им помогнат да възстановят икономиките си.

"Възстановяването на Украйна не се отнася само за нашата страна. Става въпрос и за вашите страни, вашите компании, вашите технологии, вашите работни места", каза Зеленски. Правейки сравнение със съществуващите международни коалиции, подкрепящи военните усилия на Киев, той призова международните партньори да сформират коалиция за възстановяване и да помогнат на Украйна да се възстанови със систематичен подход. "Начинът, по който ние възстановяваме нашата страна, може да модернизира и вашата инфраструктура и промишленост. И аз ви моля да подкрепите коалицията за възстановяване и да помогнете за определянето на конкретни механизми за финансиране", заяви Зеленски.

Той подчерта, че Киев ще приветства само "истински партньори" в инициативата - "тези, които не помагат на Русия да продължи тази война".

Президентът на Украйна призова за по-активни начини за използване на руските активи на стойност около 300 млрд. долара, замразени в западните страни, за подпомагане на усилията за възстановяване на Украйна. Той също така призова чуждестранните партньори да увеличат инвестициите в украински ракети, противовъздушна отбрана и дронове прехващачи, за да помогнат за отблъскването на руските въздушни атаки.

ЕС е подписал споразумения с финансови институции за мобилизиране на до 10 млрд. евро под формата на инвестиции в помощ на Украйна за възстановяването ѝ след руската инвазия, обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на конференцията за възстановяване. "С подписаните споразумения за 2,3 млрд. евро целим да отключим до 10 млрд. евро инвестиции за възстановяване на домовете, отваряне на болниците, съживяване на бизнеса и осигуряване на енергия", каза тя.

