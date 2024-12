Терминатор: Украински роботи с картечници и бомби атакуваха руски позиции (ОБЗОР - ВИДЕО)

За пръв път в историята на военното дело в глобален мащаб, при бойна операция са използвани за атака изцяло робототизирани системи за водене на бойни действия. Става въпрос за украинска операция при село Липци, Харковска област – там, където на 10 май, 2024 година, руската армия отвори нов фронт в опит да изтегли повече украински сили от Източна Украйна и да направи "санитарна зона", за да достигне с конвенционална артилерия и град Харков (той е на 40 километра от границата с Белгородска област). В отговор Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изпълниха образцова кампания в Курска област и направиха истинска санитарна зона, с която за момента спират всякакви руски планове за нахлуване в Суми.

Сега, пред "Суспилно" (наследникът на украинската държавна медийна мрежа от съветско време) сержант Володимир Дегтярев разказа за операцията в района на Липци. Използвани са роботи с картечници за атака на руски позиции, които са прикривани от дронове-камикадзе (FPV). Отделно са участвали и наземни дронове, които са разпръсквали мини, както и такива, които са разминирали вече направени от руската армия минни полета. В операцията не е имало човешко участие на терен.

Сержантът поясни, че за прикритие са използвани и дронове като "Баба Яга" - многороторни, способни да носят по-тежки мини, например противотанкови. "Става дума за десетки единици роботизирана и безпилотна техника едновременно на малък участък от фронта. Предимство ще има този, който използва новата технология. Може би след няколко седмици", каза пред "Суспилно" представителят на службата за връзки с обществеността на бригада "Хартия" от Националната гвардия на Украйна.

Пример какво предимство дава по-добрата техника има и от Курска област. Там американски танк "Ейбрамс" издържа директен удар от руски FPV дрон, при това ударът е насочен там, където е двигателят на бронираната бойна машина. Танкът е на служба в 47-ма механизирана бригада на украинската армия, а един от командирите там разказа пред известния американски военен анализатор и бивш морски пехотинец Роб Лий, че всъщност видеото показва малко от случилото се – имало е между 4 и 6 удара с FPV дронове по танка, но той не е поддал и екипажът му е невредим. Машината е оборудвана с антидрон клетка и тя също е помогнала. Танкът е претърпял повреди, но не такива, че да е неизползваем:

Russian telegram channels posted videos of fiber optic cable FPV strikes on a Ukrainian Abrams tank in Kursk oblast last week. Aside from a concussion, the crew survived without injury and made it back to friendly lines. @KofmanMichael and I spoke to the commander of the tank… pic.twitter.com/piqapqvVMv