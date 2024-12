Украйна иска сигурен мир, Русия – не: Зеленски пак го повтори (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не можем да приемем замразяване на войната без да знаем какво ще стане в бъдеще. Трябва да знаем какво ще стане утре, преди да бъде прекратен огънят – иначе просто войната ще бъде подновена. Затова Украйна има нужда от гаранции за сигурност, има нужда да е в силна позиция. Естествено, че Украйна иска войната да спре, иска мир, но устойчив мир. И естествено, Русия не иска това и постоянно го показва". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски след като беше поканен и участва в последното за годината заседание на Европейския съвет.

"There will be no ceasefire until Ukraine has security guarantees and a strong position." - Zelenskyy's first statements at the European Council. pic.twitter.com/U2uKesjLzm — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 19, 2024

Косвено, украинският президент поясни много ясно за какво става дума – последната от серията безумия-провокации беше тирадата на издирвания от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин относно използването на балистичната ракета със среден обсег "Орешник" и как можело да се организира дуел с нея и западна ПВО система (например Patriot) в Киев. Путин каза това в т.нар. пряка линия, а след това даже доразви "идеята" - Русия била готова на секундата за "дуела", можело и на друго място, не в Киев, обаче в Киев имало достатъчно организирана западна ПВО, доколкото Путин знаел: Зеленски нарече Путин "тъ*ан*р" заради идеята за дуел с "Орешник" (ВИДЕО)

"Ready right now, today, and not just in Kyiv" — Putin continues his threats of a "technological duel" between the "Oreshnik" and Western air defense systems. pic.twitter.com/QHCZbK5cMO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2024

Иначе Путин, в пряката си линия, повтори как Русия била готова веднага да почне мирни преговори без условия и след това постави условия – не можело да има преговори без отчитане на „новите реалности“ т.е. превзетите от армията на Путин украински земи да бъдат безусловно признати за руски (целите области Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка, които и до днес не са изцяло окупирани от Русия, тя е най-близо да стори това в Луганска област, защото държи 99% от територията ѝ), както и да се говори на база т.нар. договорености от Истанбул – по същество списък с условия, с които Путин иска пълна капитулация на Украйна и най-важното в него е Украйна да остане с такава армия, че да не може да окаже никаква съпротива, ако Руската федерация реши пак да я нападне: Путин след лъжа за мира в Украйна: Другата страна трябва да е готова за компромис

Британският журналист Киър Харди Бренан-Симонс, който беше един от малкото представители на западни медии на голямата годишна пресконференция на Путин, показа в най-голяма степен фалшивата фасада на руския диктатор. "Провалихте се в постигането на целите на вашата специална военна операция, огромен брой руснаци умряха, включително убит при покушение генерал в Москва тази седмица, а сирийският диктатор Башар Асад, който подкрепяхте, беше свален от власт. Когато се изправите срещу новия американски президент Доналд Тръмп, Вие ще сте по-слабият лидер – какво предлагате като компромис, какво ще предложите?". "Готов съм да говоря с Тръмп по всяко време, готов съм и да се срещнем очи в очи, ако той желае. Русия стана по-силна държава в последните 2-3 години. Ставаме наистина суверенна държава".

Още: ЕС: Пълна подкрепа за Украйна, руските активи остават блокирани до края на войната

American journalist Kir Hardy Brennan-Simmons at Putin's press conference:



"You did not achieve your goals in the 'special military operation.' Many Russians have died, including the general who was killed in Moscow. In Syria, the Assad regime you supported was overthrown. When… pic.twitter.com/wo68DDKJwi — NEXTA (@nexta_tv) December 19, 2024

Путин няма да приеме нищо по-малко от това, което декларира като нови реалности, освен ако Украйна не успее да му нанесе още по-жестоки загуби на бойното поле, предупреждава ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. ISW коментира и думите на Путин в "пряката линия" как руската армия сега не напредвала в Украйна с метри, ами с квадратни километри – през ноември 2024 година руските военни части дневно са напредвали с по 27,96 квадратни километра в Украйна, но между 1 декември и 18 декември напредъкът се забавя до 17,1 квадратни километра дневно. За сравнение – в Сирия бунтовническите сили успяха за 11 дни да превземат десетки хиляди квадратни километри. Путин обаче отдавна застъпва позиция за война на изтощение – че руската армия заради по-големите си ресурси специално като хора, но и като количеството на оръжие, бавно и постепенно ще задуши украинската армия до степен, в която тя няма да може да се съпротивлява: Кърваво: Немислим дневен рекорд с убити и ранени руски войници в Украйна (ВИДЕО)

По отношение на по-силната позиция на Украйна на бойното поле и натискът особено на САЩ Киев да почне да мобилизира по-млади мъже, в рамките на 18-24 години, Зеленски пак повтори: "Преди година дискутирахме със западните партньори да тренираме 14 украински бригади зад граница. Днес имаме една завършила изцяло обучението си бригада и въоръжена изцяло – във Франция, а още една се подготвя в Германия. Две общо". С тези думи той подкрепи позицията си, че като няма осигурено оръжие и обучение за хора, няма какво да се мобилизират нови хора, защото те ще станат пушечно месо. На първо място е технологията, подчерта отново Зеленски: Явен знак: Спирачката "Тръмп" за Украйна почва да се задейства (ОБЗОР – ВИДЕО)

"Lowering the mobilization age: if you're facing an unarmed person, does it matter if they're 20 or 30?" – Zelensky said.



"A year ago, we discussed training 14 brigades abroad with our partners. Today, we have one fully trained and armed brigade in France, with another being… pic.twitter.com/4vvuXj2oQV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на бойните действия в Украйна намаля доста сериозно, но пак остава много висока въпреки това. Общо 191 бойни сблъсъка е имало на 19 декември т.е. 59 по-малко на дневна база. За сметка на това, за пръв път от 1 месец насам руснаците са хвърлили над 100 управляеми авиобомби – по-точно, 112, като само 7 са използвани в Курска област. И още – 5000 изстреляни от руснаците снаряди, т.е. увеличение с над 700 на дневна база, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukrainian "drone-dragon" with thermite mixture is burning down a Russian hideout with infantry. pic.twitter.com/1uAeOqfcz1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2024

Най-горещото направление от вече една работна седмица насам е Курското – там украинският генщаб съобщава за 60 отбити руски пехотни атаки. Далеч назад, на второ място, е Покровското направление – 32 руски пехотни атаки. След това е Времеевското направление, спомагателно от юг на Кураховското – 23 руски пехотни атаки, като се вижда, че там руснаците вече са твърдо при Нескучно т.е. на южния фланг на Велика Новоселка нещата за украинците продължават да се влошават (КАРТА). В Кураховското направление е имало 18 руски пехотни атаки, в Лиманското – 17, в Торецкото – 12, а в Купянското – 10.

Запальна вечірка для російської штурмової піхоти на Покровському напрямку(Донеччина)у виконанні операторів ударних дронів 25-ї окремої повітряно десантної бригади

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/J9nUbGljv1 — Мисливець за зорями (@small10space) December 19, 2024

(КАРТА) По-малкото количество руски пехотни атаки в Кураховското направление има обяснение от страна на украинския военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс. По линията Суха Яла – Зеленовка е имало изненада за руснаците при опит за щурм с бронирана техника и заради това руските сили на южния фланг на Курахово "си взеха почивка за деня", пише Алекс, като сведенията му са подкрепени от друг украински военен – Станислав Бунятов с позивна Осман, оператор на военни дронове. Алекс обаче добавя следното – при падане на Курахово, руснаците вероятно ще се съсредоточат първо да превземат Торецк, където боевете са в центъра на града, както и Часов Яр, където все още руската армия изпитва затруднения в по-източните квартали. Алекс счита, че това ще е по-лесна задача за руснаците пред щурм на Покровск с превземане и на Мирноград, тоест северния фланг. Германският журналист Юлиян Рьопке обаче вече "предаде" Курахово – той счита, че градът практически е в руски ръце:

В Купянското направление има геолокализирани кадри на разбит руски опит с бронирана техника да бъде разширено малко руско предмостие южно от село Двуречна, през река Оскол:

On December 18, Russian forces attempted to expand their bridgehead near the Oskil River, advancing with two armored columns on separate routes. The "Achilles" UAV Battalion of the 92nd Brigade, supported by the 1st NGU "Burevii" Brigade and the 77th Air Assault Brigade, repelled… pic.twitter.com/kLsCRufZYJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2024

За Курска област ISW обърна сериозно внимание как в "пряката линия" на Путин руският диктатор всъщност не обели и дума, че руската армия не може да се справи сама там и ѝ трябват севернокорейски войници – Путин говореше само за 155-та бригада на руската морска пехота и какви герои били те. Точно в тона на Путин, популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, който е лично награждаван от Владимир Путин, хвалебствено оповестява връщане в руски ръце на Новоивановка, като ISW посочва в своя обзор, че има геолокализирани видеокадри, потвърждаващи напредък на 155-та бригада източно от Новоивановка, към Викторовка т.е. югоизточно от Коренево. Това обаче не доближава особено руснаците до основната им цел – да превземат Суджа.

Още: Русия призна за нов удар с ракети Storm Shadow и ATACMS: Няма да остане без отговор (ВИДЕО)

⚔️ Ukrainian Special Operations Forces eliminated North Korean soldiers in the Kursk region. "During an attempted enemy assault, SSO operators used an MK-19 automatic grenade launcher and conducted multiple drone strikes," the SSO reported.



Result: 12 North Korean soldiers… pic.twitter.com/EhBHCfvm84 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2024