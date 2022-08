Тези ли ще ни защитават: И руснаците пропищяха от доброволците, изпращани във войната в Украйна

Според данни на независимата руска разследваща организация Conflict Intelligence Team (CIT) изпращаните на военен лагер в селото доброволци са част от 3-ти армейски корпус на руските въоръжени сили. Понастоящем те наброяват няколко хиляди и се очакват още попълнения.

В многобройни публикации в социалните мрежи, предимно във ВКонтакте, жителите на Мулино в последно време се оплакват от тяхното непристойно поведение, от зачестилите кражби и сексуална агресия срещу момичетата. В част от публикациите, например, жители на селото настояват доброволците да им върнат откраднатите чанти и документи. В една от тях, събрала 11 хиляди гледания и стотици коментари, пише: „Доброволци! Върнете раницата с паспорта и телефона! На камерите всичко е записано."

„Тези хора ли ще защитават страната?", пита възмутено местната жителка Ксения. "Хора, които са били наети по обява? Те пият и се въргалят под прозорците от сутрин до вечер, всеки ден! На нищо не ги учат. Ще им бъдат раздадени ножове и ще бъдат пратени като пушечно месо пред танковете."

Друга потребителка пише във ВКонтакте: "Непонятно е къде са ги намерили такива диви, все едно по-рано не са виждали хора? Не ти се иска да излизаш на улицата, ако не е наложително."

Трети потребител коментира, че нормалните мъже са заминали във войната сред първите, а сега се набират престъпници, алкохолици, наркомани и "подобна измет", които преди това не са ги вземали в редовната войска.

Източници на изданието посочват, че като доброволци се набират мъже между 20 и 50 години, които сключват договори за срок от шест месеца. Тези, които преминават успешно подбора, получават еднократно заплащане от 200 хиляди рубли и месечна заплата от 220-350 хиляди рубли.

Подобни доброволчески батальони със същите изисквания и условия като тези в Мулино се сформират в цяла Русия. Според "Новая газета. Европа", тези подразделения наброяват не по-малко от 52.

Само малка част от примерите са чеченският град Гудермес, където в базата на Руския университет за обучение на специалните сили, се подготвят доброволци от полка "Ахмат"; в Санкт Петербург тренират частите на батальона "Русич" и на Императорския легион; батальон "Алга" се обучава на територията на Казанското танково училище; в село Трегулай, в Тамбовска област, пък са разположени воените бази на частната военна компания "Редут". Също така полигонът Тоцки в Оренбургска област се използва от доброволческите батальони „Тимер“ и „Яик“, както и от Башкирския мотострелков батальон "Минигали Шаймуратов". В Приморския край пък, на полигоните Бамбурово и Горностай, според журналистическо разследване, подготовка провеждат членове на доброволческия батальон "Тигър".

Същевременно украинският президент Володимир Зеленски публикува на страницата си във Facebook видео от парада на унищожената руска военна техника, преминал по главната улица на киевската столица "Хрещатик".

"Парадът" на руската техника в Украйна може да бъде само такъв. Слава на Украйна! Слава на въоръжените сили на Украйна!", написа той.

