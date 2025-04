Тhe Telegraph: Тръмп най-вероятно ще подели Украйна с Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп очевидно гледа на Украйна като на бъдещ филиал на САЩ. И тази визия се вплита с визията на руския диктатор Владимир Путин, че суверенна Украйна е нещо немислимо за реда и режима в Путинова Русия. Голямата пречка е украинският президент Володимир Зеленски – и предвид прекалено бавния напредък на руската армия в Украйна, Путин почва да търси начин да отстрани точно Зеленски. За целта той използва преговорите за примирие и мир като димна завеса, с която да иска още и още отстъпки с благословията на Тръмп. Това пише британският ежедневник The Telegraph.

Every time the same story and tune. "The U.S. is talking to Russia. We want them to stop," — Trump on the war in Ukraine.



"I don’t like the shelling. The bombings don’t stop. Thousands of young people die every week. This horror wouldn’t have started if I were president, 100%." pic.twitter.com/MHU12sKBco — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 7, 2025

"Мирът" на Путин и Тръмп в Украйна

Икономическите трудности, растящата инфлация т.е. поскъпването на живота (почти 30% спад на украинския БВП от началото на войната, 13,4% инфлация и 14 млн. души по-малко население), бруталните руски атаки срещу цивилни цели като тази в Кривой Рог, убила 9 деца на детска площадка, и руският военен натиск – това са оръжията, на които Путин разчита, изброява британската медия. Тя прави кратък разбор на "мирните преговори" досега – Зеленски вижда дори примирието като безусловно прекратяване на огъня, докато Путин поставя условие след условие за далеч по-малки отстъпки. Например – да няма удари срещу енергийна инфраструктура, след като Русия почна да страда много от украинския отговор на бруталните си действия – Още: Украйна е нанесла колосални щети на руската енергетика, но те са капка в морето (ВИДЕО, СНИМКИ)

И още – примирие в Черно море, за да има обаче износ на руски селскостопански продукти и торове, след като украинските морски дронове ефективно разчистиха Руския черноморски флот и осигуриха достатъчно добри условия търговията през украинските пристанища Одеса и Николаев да не спира. Зеленски напомни точно това – да спреш огъня в Черно море не може да значи само свободно корабоплаване, но и край на ударите от морето по украинските градове и инфраструктура, за което Путин не обелва и дума – Още: Зеленски: Знае се точно от кои руски кораби са изстреляни ракетите тази нощ по Украйна (ВИДЕО)

И въпреки че Киев се съгласи и на край на ударите по енергийна инфраструктура, и за мир в Черно море според разбирането на Путин, той вдигна залозите – поиска моментално край и на западните доставки на оръжие за Украйна. А Русия внася оръжие от Северна Корея, Иран, помощ, макар и прикрита, има и от Китай – за това няма и дума. Когато Зеленски посочи очевидното, Путин отвърна в типичен стил - "военнолюбец", трябва да има избори за нов президент в Украйна. Ходът на руския диктатор е премерен и прицелен специално за кръга на Тръмп, където още смятат, че Зеленски е попречил синът на Джо Байдън – Хънтър, да бъде хванат от американското правосъдие за т.нар. украинска афера и Тръмп да спечели два последователни мандата в Белия дом, а не да чака 4 години за втория си. Но поне засега общественото мнение в САЩ в подкрепа на доставките на оръжие за Украйна е по-силно от другата гледна точка, макар руските власти постоянно да обвиняват Украйна в нарушаване на примирие, което дори не е официално подписано и при всички руски обвинения няма нито едно видео или снимка на евентуални разрушения след украинска атака, което да е геолокализирано. Путин, обаче, намира начин да влияе директно на Тръмп – Стив Уиткоф, главният преговарящ за Близкия изток на американския президент, който изведнъж се оказа главен преговарящ и за Украйна, е типичен пример. Пред американския пропагандист и изгонен дори от харесваната от Тръмп Fox News Тъкър Карлсън, Уиткоф прокара безкритично теза как Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област всъщност си били руски и че за Путинова Русия "Украйна е фалшива страна" - Още: Главен преговарящ на Тръмп натиска в посоката на Путин за окупираните украински земи (ВИДЕО)

Че руският диктатор пробива, се видя ясно от визитата на главния изпълнителен директор на Руския фонд за чуждестранни инвестиции Кирил Дмитриев във Вашингтон. При Байдън санкциите срещу руските олигарси валяха, а при Тръмп хора като Дмитриев се срещат с Уиткоф насред Вашингтон и не само. А Тръмп вече помогна икономически на Русия – 25% мито за стоманата удари силно Украйна, която много разчита на този отрасъл. И не само – новото общо американско мито от 10% важи за Украйна, но не и за Русия, защото "с Русия преговаряме за мир", по думите на ръководителя на Националния икономически съвет на САЩ Кевин Хасет – Още: Ще омайва Тръмп: Русия прати успелия си млад мъж

Trump’s economic adviser gave a comment, apparently cited earlier by Clash Report, that new tariffs on Russia weren’t imposed due to ongoing talks with Russia and Ukraine: “It’s not wise to introduce new issues into these negotiations midstream.” pic.twitter.com/MeuuzroP2d — WarTranslated (@wartranslated) April 6, 2025

При всички тези факти и фактори, Тръмп все още може да тръгне в която и да е от двете посоки за Украйна – да ѝ помогне истински срещу Путин или не. "По-вероятно е Украйна да се окаже изправена пред ултиматум: или да подпише мирно споразумение с посредничеството на Тръмп, продиктувано от Путин, или да загуби окончателно американското разузнаване и логистична подкрепа", смята The Telegraph. И добавя нещо много важно – ако Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област станат изцяло руски, милиони бежанци ще тръгнат към Украйна и допълнително ще претоварят задъхващата се украинска икономика. А предаването на земя без бой ще сломи украинския боен дух и стремеж към истинска независимост. За Путин това ще е знак, че завръщането на СССР наистина е възможно. А в СССР все още неизпадналите в деменция помнят как беше – пореден пример от Брянска област на Руската федерация и оплаквания как руските власти за 3 години не са помогнали на загубили заради войната своето имущество руснаци. Временен подслон има – ако си платиш. Има и куп оплаквания, но Путин е вечен: "34 години работя за Русия, сега не зная какво ще бъде утре – защо не ни помагате, не можем повече":

Russian villagers in a Bryansk border region are hysterically begging their authorities for help. They’re cut off: the only store burned down, taxis charge insane fares, buses don’t run. “We live in basements, mixing up day and night,” they scream. The administration offers… pic.twitter.com/NejYZnaWzN — WarTranslated (@wartranslated) April 6, 2025

На този фон намеса на Европа изглежда все по-малко възможна. Идеята да има европейски мироопазващи сили е в застой, дори идеята да има "поддържащи сили", с патрулиране на британски Typhoon и френски Rafale в украинско въздушно пространство също не изглежда да се превърне в реалност. Защото и в двата случая остава въпросът – ако Русия нападне, убие европейски войници или свали европейски изтребители, САЩ ще помогнат ли на съюзниците си в НАТО? Отрицателен отговор ще значи фактически разпад на Алианса и покана за Путин да посегне към Европа. Важен фактор това да не стане е Германия, където най-вероятният нов канцлер Фридрих Мерц изглежда ангажиран да се изгради нова европейска система за сигурност, без САЩ и с опазване на суверенна Украйна, чиято армия сега е най-добре подготвената и най-голямата в Европа – Старият континент не може да си позволи да я загуби. Показателно е и как пред украинското издание New Voice генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта, че първата линия на гаранции за сигурност и устойчив мир за Украйна е нейната армия и силата ѝ.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Темпото на руския военен напредък в Украйна стабилно намалява – това посочва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). На база геолокализирани видеокадри, ISW изчислява, че през ноември, 2024 година, руската армия е превзела 627 квадратни километра украинска земя, през декември, 2024 година вече са превзети 569 квадратни километра, през януари, 2025 година са превзети 427 квадратни километра, през февруари, 2025 година руските сили са покорили 354 квадратни километра, а през март, 2025 година – 203 квадратни километра. В Покровск и Торецк украинците извършиха успешни контраатаки и с това още повече забавиха руския напредък, подчертава ISW.

Известен спад на дневна база в интензивността на военните действия в Украйна на дневна база – с 13 руски пехотни атаки по-малко. Общо бойните сблъсъци на 6 април са били 165. Мащабът на руските бомбардировки с авиобомби се запазва – 158 използвани за деня, което е със само 5 по-малко на дневна база. В Курска област т.е. на своя територия руснаците са хвърлили 27 авиобомби. Руската армия е изстреляла 5600 артилерийски снаряда т.е. 150 повече на дневна база. Използваните от руснаците FPV дронове-камикадзе са 2112, което е приблизително колкото и преди денонощие, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-много руски пехотни атаки по традиция има в Покровското направление – 53 отбити атаки по украински данни там. За резултатите: ВИДЕО, 18+, ВИДЕО 18+ и ВИДЕО, 18+ (третото видео показва ситуацията при Успеновка, южната дъга на Покровск – популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че селото било превзето от руснаците. Първото и второто видео показват руска атака северно от Андреевка, към Константинопол). Още 9 руски пехотни атаки е имало в намиращото се на юг Новопавловско направление, като там руската армия още не е успяла да премине село Константинопол и да прекъсне магистралата Запорожие – Донецк. 35 руски пехотни атаки са спрени в Курска област, съгласно украинските данни. Още 22 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление, а в Торецкото е имало 18 руски пехотни атаки. Интересна новина – нито една руска пехотна атака в Краматорското направление т.е. Часов Яр

В нов свой анализ украинският военен експерт о.з. полковник Константин Машовец отчита само 1 километър напредък за руската армия в Купянското направление, към село Кондрашовка, северно от град Купянск и то от другата страна на река Оскол. Руснаците са си върнали и позиция отвъд пътя от Двуречна за Купянск т.е. пак северно от града, но на западния бряг на Оскол. Обаче при Макеевка, на юг от Купянск и на границата с Лиманското направление, има украински напредък - ISW го казва на база геолокализирани видеокадри с бомбардировки с дронове от страна на руснаците по украински войници и техника, които са на нови позиции. Хвърля се основно пехота, руските успехи са миркоскопични, според украинския анализатор.

За Лиманското направление, южно от Купянското, Машовец отчита руски напредък западно от Новолюбовка, но не и разширение на зоната на контрол при Катериновка, защото напредъкът е само 700-800 метра. Интензивни руски атаки още към село Ново и село Зелена долина, без успех – всичко това е североизточно от Лиман. Само че Ямполовка вече е в руски ръце, руснаците гледат да пробият и по-на юг, през Торско. За стратегическата картина в това направление си припомнете в този материал: Следващата голяма руска офанзива в Украйна: Спекулации (ОБЗОР – ВИДЕО)

Two GBU-62 JDAM-ER bombs wiped out a Russian-occupied building in Soledar almost to the ground. pic.twitter.com/cQvIEbHzg2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 6, 2025

За Торецкото направление Машовец отчита руски успех само в югозападния квартал на Торецк "Забалка", 700-800 метра напредък. Украинският анализатор отчита сериозна руска активност след смяна в команването в този сектор на фронта и усилия за решителен пробив с поглед към град Константиновка, който е първата спирка по пътя към Славянск и Краматорск.

На руїнах повністю знищеного росіянами міста Торецьк, (Бахмутський район, Донеччина) тривають запеклі бої за кожен метр pic.twitter.com/3jcre4q50O — Мисливець за зорями (@small10space) April 6, 2025

Костянтинівка, Краматорський район, Донеччина

Чергова церква на Донбасі вщент знищена російськими чортами

Хворі, кровожерливі виродки освячують бомби та ракети,якими потім вбивають мирних мешканців та руйнують храми та житлові квартали pic.twitter.com/JXIjcjdrDX — Мисливець за зорями (@small10space) April 6, 2025

В Ореховското направление, западната част на Запорожка област, 58-ма общовойскова руска армия превзе махалата Лобково, обаче още не е преминала отвъд пътя Камянско – Орехов при линията Степаново – Щербаки. Водят се упорити боеве за двете села, обобщава Машовец. Той счита, че в случая все още не може да се говори за начало на по-мащабна руска офанзива, защото според него руски подкрепления от Курска област ще отидат в Торецкото направление или в Краматорското с цел най-после видим руски напредък към Константиновка. Вероятно става въпрос за банално желание да се подобрят тактически позиции, коментира Машовец. Той отбелязва, че в Камянск украинската армия има силни позиции зад река Янчекрак, така че дори руската армия да навлезе в градчето по улица "Гагарин", ще трябва да премине реката, за да го овладее цялото