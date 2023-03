Тогава видях, че Дяволът е на земята: Една година от освобождението на Буча (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски сподели в профила си във Facebook видео с кадри от неговото посещение в градчето в онези дни и шока и ужаса от видяното. "Тогава видях, че Дяволът не е някъде там, а е на Земята", написа той.

По време на руската окупация, продължила 33 дни, в Буча и района около него, са избити над 1400 украински жители, от които 37 деца. Повече от 175 тела са открити в масови гробове и стаи за мъчения. Градът се превърна в символ на зверствата на Путинската армия.

"Никога няма да простим. Ще накажем всички виновни", каза Зеленски.

President #Zelenskyy published a video on the anniversary of the liberation of #Bucha from #Russian occupation. pic.twitter.com/kuozYyXmFU