Торецк, Часов Яр, Авдеевка - каква е скритата цел на руската армия: Анализ на фронта (ВИДЕО)

Унгарският министър-председател Виктор Орбан използва необявеното си посещение в Киев на 2 юли, за да се изяви като миротворец, след като Унгария пое ротационното председателство на Съвета на ЕС. Само че е много малко вероятно усилията му да доведат до стабилен мир в Украйна.

Орбан се срещна с украинския президент Володимир Зеленски и го помоли да обмисли "обвързано със срокове прекратяване на огъня", като така ще се ускорят мирните преговори. Украинският лидер пък заговори за "справедлив и траен мир", не за бързо решаване на най-сложния в момента геополитически въпрос.

Зеленски е отхвърлил идеята на Орбан

Заместник-ръководителят на украинската президентска администрация Игор Жовка заяви, че Зеленски е отхвърлил идеята. Той е изслушал предложението на Орбан, след което е подчертал, че Украйна работи по изготвянето на мирен план и провеждането на нова мирна среща на върха, на която според Жовка Русия може да присъства "по един или друг начин". Прекратяване на огъня в Украйна по сегашните линии едва ли ще възпре по-нататъшната руска агресия и само ще даде на Русия време да възстанови силите си и да се подготви за бъдеща агресия срещу Украйна, пише в днешния си обзор американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Кремъл води засилена информационна кампания, целяща да принуди Украйна да преговаря с Москва при руските условия, и всякакви руски, западни или други усилия да подтикнат Украйна към преждевременни преговори с Русия, само ще отслабят Киев и ще насърчат по-нататъшната руска агресия в Украйна и извън нея, смятат още експертите. Като пример са посочени именно думите на Орбан, които биха могли да подкрепят по-широките стратегически послания на Кремъл, целящи да установят предпочитана от Русия оперативна пауза или да убедят международните партньори на Украйна да се откажат от нея.

В сводката на Генералния щаб на украинската армия от снощи, 2 юли, пише, че през изминалото денонощие по протежение на целия фронт са се състояли цели 136 бойни сблъсъка - т.е. с 25 по-малко на дневна база. Най-горещо остава в Покровското направление - на запад от Авдеевка, където е имало 43 сражения. Украинците са отблъснали 31 атаки, продължават още 12 от боевете, по-конкретно край Евгенивка и Новоалександровка. Според руския Телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, руските въоръжени сили разширили зоната си на контрол в полетата северозападно от Новопокровско, а също така започнали боеве за голям укрепен район южно от Сокол.

По-голяма интензивност през изминалото денонощие е имало в Торецкото направление - 24 бойни сблъсъка край Делийвка, Торецк, Южен, село Ню Йорк и Северен. Бойните действия продължават на девет места, посочват от украинския генщаб. Тук руските войски напредвали в източните покрайнини на Кирово, като заемали нови позиции на улица "Железнодорожна", твърди каналът на Звинчук.

В Краматорското направление са извършени 8 опита на руснаците да атакуват при Часов Яр и Клещеевка. Три атаки продължават - край Калиновка, Ивановско и Часово Яр. "Рибар" пише, че руснаците завземали вече по-голямата част от микрорайон Канал - източното предградие на Часов Яр. Според руския пропагандист Семьон Пегов, в резултат на продължителните и тежки щурмови действия на руската армия, въоръжените сили на Украйна напуснали източното предградие на Часов Яр. Те се придвижват към предварително подготвени позиции зад канала Северски Донец - Донбас, допълва той.

Взаимодействието между текущите руски настъпателни операции в направленията Часов Яр, Торецк и на запад от Авдеевка показва, че руското военно командване може да възнамерява да използва текущия натиск в Торецк, за да създаде оперативни възможности за напредък в останалите два сектора - Краматорското и Покровското направление. Руските приготовления говорят за по-развито ниво на оперативно планиране и предвиждане, отколкото руското командване е доказало, че е способно да изпълни досега във войната. Способността на това оперативно планиране да се осъществи, обаче ще бъде ограничена от цялостните слаби способности на тактическо ниво на руските сили, които понастоящем се сражават в тези райони, пише ISW.

Говорителят на украинската Хортицка група войски подполковник Назар Волошин заяви в интервю за Suspilne Donbas на 2 юли, че руските сили започват да щурмуват Часов Яр откъм Торецк (южно от Часов Яр) и атакуват по направлението, като използват предимно малки пехотни групи и от време на време механизирани атаки.

Ако руснаците успеят да се укрепят още в района на Шуми-Южни-Торецк, тогава може да са в състояние да заплашат повече Часов Яр от юг, допълвайки продължаващите офанзивни усилия северно от града в района на Калиновка. Руските сили продължават да атакуват в района на юг и югоизток от Часов Яр, особено в близост до Клещеевка, Андреевка и Кудрюмовка, което предполага, че руското командване продължава да е заинтересовано да запази достъпа до южния фланг. Скорошният руски напредък в Майорско (източно от Торецк) осигурява на руските сили позиции на източния (левия) бряг на Сиверския канал Донец-Донбас, което им позволява да напредват към Часов Яр от юг по единия бряг на канала.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е бил част от украинския генщаб, обаче свързва руските усилия по посока Торецк с усилията за пробив в Покровското направление - западно/югозападно от Торецк. Вчера Машовец отбеляза в свой анализ, че руските сили са засилили атаките към Торецк през последните 24 часа и че руската Централна групировка на силите (чието командване отговаря и за руските войски, атакуващи западно от Авдeeвка) е разположила допълнителни батальони и щурмови роти в близост до Торецк в подкрепа на продължаващите настъпателни операции. Машовец отбеляза, че оперативните фактори в това направление "са пряко свързани" с Покровското направление. Той прави оценка, че руските войски от Централната групировка на силите се опитват да блокират украинските позиции по пътя Н-32 Покровск-Константиновка - основна украинска наземна комуникационна линия, която снабдява украинските сили в Торецк.

Отделните наблюдения на Машовец и Волошин за перспективите на руските настъпателни операции край Торецк отразяват една забележителна динамика на бойното поле - руското командване може да е избрало да увеличи офанзивните действия там в средата на юни, именно защото този район предлага на руските сили гъвкава отправна точка, от която те могат да атакуват на север към Часов Яр или на запад/югозапад в посока Авдеевка, в зависимост от това кой маршрут на атака руското командване смята за най-обещаващ. Основната концентрация на руските сили в района на Торецк е формирана от по-нискокачествени сили на т.нар. Донецка народна република (ДНР) и териториалните войски, които вероятно ще се затруднят да изпълняват правилно атаките, особено след като Украйна получи допълнителна военна помощ през следващите седмици и месеци.

А за допълнителна такава помощ вече заговориха от САЩ - Вашингтон загатна, че скоро ще бъде обявена нова помощ за сигурността на Украйна в размер на над 2,3 млрд. долара. Пакетът ще включва "значителен брой" прехващачи за противовъздушна отбрана, противотанкови оръжия и други важни доставки.

