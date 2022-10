Торта в лицето на крал Чарлз: Акциите на екоактивистите продължават (ВИДЕО)

Видеозаписът от акцията е публикуван в Twitter акаунта на проекта. Там са посочени и имената на участниците в него, единият от които е 29-годишен художник-декоратор.

На 14 октомври две момичета заляха с доматена супа "Слънчогледите" на Ван Гог в Националната галерия в Лондон, а на 23 октомври екоактивисти изцапаха "Купа сено“ на Клод Моне с картофено пюре в музея в Потсдам.

Идеята на кампанията Just Stop Oil е да принуди правителствата да се откажат от петрола и по този начин да предотвратят климатична катастрофа. Активистите обясняват атаките срещу произведения на изкуството с факта, че когато се случи бедствие и храната стане оскъдна, картините ще загубят цялата си стойност. Възприемат себе си като представители на последното поколение, което може да спре предстоящото бедствие.

🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂



👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB