Товарен самолет падна върху къща във Вилнюс (ВИДЕА)

Товарен самолет, изпълняващ поръчки на куриерската компания DHL и летящ от германския град Лайпциг за столицата на Литва - Вилнюс, е паднал върху двуетажна къща, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

A DHL cargo plane operated by SWIFT airline crashed near Vilnius airport, Lithuania at 0330 GMT, hitting a house. All occupants survived. Firefighters tackled heavy smoke 1.3 km from the runway, while police cordoned off nearby streets. The plane had originated from Leipzig. pic.twitter.com/sV9vh5A7t8