Трамвай влезе в магазин в Осло (ВИДЕО+СНИМКИ)

Трамвай излезе от релсите и се вряза в магазин в централната част на норвежката столица Осло, съобщиха от норвежката полиция.

Пострадали са ватманът и още трима души. По време на инцидента в трамвая са пътували около 20 души.

В магазина са нанесени много щети.

You can’t park there, sir: Tram crashes into a store in central Oslo



Around 20 people were onboard at the time of the accident; one person was hospitalized, local media reported.



Police are investigating the cause of the accident. We have a… pic.twitter.com/CYqgibMFkE